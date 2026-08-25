My Fibank носи награди за клиентите и ползи за техните приятели

Fibank (Първа инвестиционна банка) провежда кампания за клиентите на My Fibank до 31 август 2026 г., в която те могат да препоръчат на свои приятели мобилното приложение и да спечелят награди. Необходимо е приятелят да отвори изпратения линк-препоръка и да въведе мобилния си номер, за да се регистрира за кампанията. След като стане клиент на My Fibank и заяви виртуална или физическа дебитна карта, той трябва да направи поне 1 плащане с карта на ПОС терминал, на стойност минимум 5 €. Всеки клиент на приложението може да активира до 5 линка за покана на приятел и съответно, при изпълнение на всички условия, да получи до 200 евро.

Приятелят, станал клиент на My Fibank, може да се възползва от пакет за банково обслужване Digital Light без такса за първите 3 месеца. Пакетът се открива изцяло дигитално, спестява от банкови такси и включва разнообразни услуги:

- банкова сметка без такса за откриване и обслужване;

- дебитна карта без месечна такса, предлагаща неограничено безплатно теглене на банкомат на Fibank и плащане на ПОС в България, страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и извън ЕИП;

- вътрешнобанкови преводи без такса и 1 брой безплатен междубанков изходящ превод в евро или незабавен превод SEPA Instant.