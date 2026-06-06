Вицепремиерът Пулев: Разкриваме шокиращи корупционни схеми в икономиката

Авансови плащания от 100% по договори без никакво реално изпълнение, индексации на възнаграждения срещу "нула" резултат и сериозни съмнения за корупция в ключови структури. Това са само част от констатациите на служебното правителство в сектор "Икономика". В ефира на БНТ вицепремиерът Александър Пулев обяви, че екипът му е открил "тежко наследство" от предходните управляващи, което налага спешни мерки за финансова дисциплина и цялостен одит.

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Първата стъпка на министерството е била въвеждането на строг финансов контрол. Пулев обяви, че са спрени всички плащания по обществени поръчки, за да се направи ревизия на поетите ангажименти.

"Има неща, които са свързани с потъпкване на всички добри икономически и търговски практики. Имаме достатъчно информация, за да направим след няколко дни смислен брифинг, на който ще разкрия всички корупционни и скандални схеми, случвали се през последните години", заяви вицепремиерът.

Пълна ревизия на ББР и ДКК

Вицепремиерът бе категоричен, че институциите, които определят икономическата стабилност на страната, ще бъдат подложени на "хирургическа намеса". Предстои пълен одит в Българската банка за развитие (ББР) и Държавната консолидационна компания (ДКК).

Относно ДКК, Пулев обясни, че е потърсил кадри с международен и административен опит, които да преструктурират дружествата, а не да разчитат на „държавна хранилка“. Той коментира и назначението на Росен Христов в съвета на директорите, опровергавайки твърденията за високи възнаграждения. По думите му, Христов ще получава 1770 евро – сума десет пъти по-ниска от спекулираната в публичното пространство.

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Отговорност вместо популизъм

Александър Пулев засегна и темата за състоянието на публичните финанси, като мотивира отказването от покупката на ракети за 1 милиард евро с необходимостта от фискална консолидация. Той подчерта, че правителството не планира промени в данъците или социалните разходи, а ще заложи на ограничаване на разходите и структурни реформи.

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Според него тегленето на нов дълг не е "мръсна дума", стига средствата да се използват за инвестиции, а не за политически цели, както се е случвало в миналото. Вицепремиерът заключи, че кабинетът не търси оправдания за състоянието на държавата, а ясна изходна база, върху която да гради конструктивни политики в съответствие с европейските изисквания.

Очаква се в началото на следващата седмица Министерството на икономиката да изнесе детайлна информация за всички установени нарушения.