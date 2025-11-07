Ваня Григорова: Бюджетът не е щедър, в него няма средства за публичния сектор

Този бюджет не е щедър, лъжа е, че средствата в него са насочени към публичния сектор - учители, лекари, горски, хора на културата. Когато някой го бичува нека да има предвид, че това са хората, от които зависи държавата. Това каза общинският съветник Ваня Григорова в "Панорама" по БНТ.

По думите й от 40 години няма социализъм, но това не пречи на някои хора да размахват призрака на комунизма. "В бюджета няма абсолютно нищо радикално. 2% увеличение на осигурителната вноска, против това съм. Не трябваше да се увеличава за всички работещи, а да се вдигне максималният осигурителен доход. Но не се прави, защото се обяснява, че инвеститорите ще избягат. Това не е вярно, не се случва, защото ние сме най-евтината държава", категорична бе тя.

По думите й пари в столичния бюджет има, но не се оползотворяват - няма нови детски градини, оборудване на болниците, няма нов обществен градски транспорт и това, е "защото някой управлява или несъвестно, или некадърно", каза Григорова.

Тя каза, че в страната има и голямо неравенство. А това било заради опазаряването на всички обществени отношения. "Затворили сме се в отделни балони и отделните слоеве - по-ниските и по-високите няма къде да се видят, да си говорят. Това най-често се вижда по изборите, така няма как да има общество", добави Григорова.