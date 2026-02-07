БСП на кръстопът: Избира нов председател

Конгресът на БСП се събира на заседание днес и в неделя в Националния дворец на културата в София, съобщиха от партията. В дневния ред е анализ на участието на БСП - Обединена левица в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

Сред номинираните от партийните конференции за председател на БСП са Крум Зарков, който в медийни участия изрази намерение да се кандидатира за поста, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари. Това стана няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и БСП - Обединена левица, подаде оставка след протести в страната.

На заседание на Националния съвет миналата седмица беше приет и план за организацията на заседанието на Конгреса, както и проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса, съобщиха от партийния пресцентър.