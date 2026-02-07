Хасан Адемов обвини "Възраждане", че изпълняват тежка поръчка от ДПС – Ново начало

Колегите от "Възраждане" решиха да нанесат тежък удар на демократичния процес, като предложиха тези промени в Изборния кодекс. Те на практика изпълняват тежка политическа поръчка на ДПС - Ново начало. Това каза депутатът от АБП Хасан Адемов в ефира на bTV. Той обясни, че "Възраждане" внася законопроекта, а ДПС - Ново начало осигуряват кворума на правната комисия, за да може да стартира процедурата по разглеждането на този законопроект.

"В сублимните моменти, когато кворумът висеше на косъм, ДПС - Ново начало, въпреки че са "против" тези текстове, осигуриха кворум", обясни Адемов.

По думите му това означава, че "те са заинтересовани от това да минат тези текстове и по един безпардонен начин да разчистят проблемите си с АПС".

Адемов смята, че това не е само лична атака към тях, но и удар по демократичния процес, а след ощетените ще са и ПП-ДБ.

Депутатът заяви, че не само ще сезират Конституционния съд, но и ще помолят президента Илияна Йотова да наложи вето на тези текстове. „Защото в случая става въпрос, че българските граждани, които живеят в т.нар. трети страни извън ЕС са категорично ощетени“, каза той.

И определи този акт на парламента като „тежък удар върху изборния процес и конституционния ред в страната“. „В случая става въпрос за ограничаване на политически и граждански права“, заключи той.

Според него винаги при наближаването на нови избори темата за ограничаването на изборните секции „в Турция се поставя на дневен ред и в зависимост от политическата конюнктура надделява едно или друго мнение“.