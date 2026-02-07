Оставка в БСП: Атанас Зафиров се оттегля от лидерския пост

Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. "Днес правя крачка назад, но това не означава, че се оттегля от политиката, не се дистанцирам от отговорността. Подавам своята оставка не защото ви предавам или се отричам от постигнатото, напротив - аз се гордея с резултатите от тази една година", подчерта той и обясни, че я подава, защото не иска разделение в БСП.

ОЩЕ: БСП на кръстопът: Избира нов председател

Зафиров пое партията първо като временен председател, след смяната на Корнелия Нинова, а в началото на миналата година беше избран за председател от конгреса.

"Успехът има много бащи, но неуспехът е сирак. Днес, в тази зала, след участието ни в управлението, останахме шепа сираци. Голяма част от другарите, които искаха участие във властта, сега са на другия полюс", заяви Зафиров в речта си пред конгреса.

Участието във властта и пътя напред

Той отново защити участието на БСП в кабинета "Желязков", като отбеляза, че социалистите са искали да наложат своите политики. Посочи, че постепенно управлението се е превърнало в терен за решаване на чужди вътрешнопартийни конфликти.

ОЩЕ: Зафиров: Ако бяхме в управлението, смяната на председателя на партията нямаше да е на дневен ред

"Това ръководство на БСП няма зависимости, няма скрити договорки, няма външни центрове на влияние. Единствената зависимост е от интереса на държавата", подчерта Зафиров.

"А сега накъде? Ясно е, че отиваме на избори. Ясно е, че първото и най-важно нещо е пълната мобилизация", поясни той.

Какво следва?

Днес и утре конгресът трябва да избере нов лидер на столетницата, като най-спряганите имена са на Борислав Гуцанов, Габриел Вълков и Крум Зарков.