Трима влизат в лидерската битка за БСП

След като Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП на днешния конгрес на партията, трима са кандидатите за овакантения пост. Припомняме, че Крум Зарков е бивш министър на правосъдието в служебното правителство на Гълъб Донев и бивш правен съветник на президента Румен Радев, длъжност, от която подаде оставка през май 2025 г. Борислав Гуцанов е министър на труда и социалната политика в оставка в кабинета "Желязков", а Руси Статков - експерт в областта на държавната собственост, приватизацията и следприватизационния контрол.

Останалите, спрягани за кандидати за поста, са си направили отвод.

Конгресът прие оставката на Зафиров единодушно, каквото бе и неговото желание.

Пред делегатите на конгреса Зарков заяви: "Никога повече БСП принизена, никога повече БСП прикрепена просто към власт". Според него, когато се осъществи избор, когато се покаже, че волята на масите е по-силна от агонизацията на властите, ще се даде начало на общ процес и не само БСП ще влезе в парламента, а ще го промени за добро.

"Трябва да живее БСП, за да живее България", добави още Зарков.

Борислав Гуцанов от своя страна определи днешната ситуация като коренно различна в сравнение с преди една година. "Смисълът е тук да видим диалог, а не през медиите, не през "Фейсбук", каза той.

Според него идват тежки времена и всеки ще избира между лесното и правилното. "Намираме се в тежко състояние, опитите за омаловажаване на ситуацията са вредни. Бъдещето на нашата партия е пряко обвързано с бъдещето на страната ни", посочи Гуцанов и отбеляза, че сега над 130-годишната партия е на съдбовен кръстопът. "Няма закъде повече да се отлюспваме", добави Гуцанов.

Гуцанов също така посочи, че не може Зафиров да бъде обвиняван за колективното решение за участие във властта, като напомни, че решението е било правилно заради 7-те предсрочни парламентарни избори. Според него обаче е имало и грешки.

Днес и утре конгресът трябва да избере нов лидер на столетницата.