Западни банки спряха сделка между Индия и Русия за покупка на петрол

Банките блокираха плащане на Hindustan Petroleum, тъй като компанията не е разкрила стойността на сделката.

Държавната индийска компания е изправена пред редица трудности в плащането за руския петрол, след като на 5 декември 2022 г. ЕС и Г-7 наложиха ценови таван от 60 долара за барел. Причината за това е, че банките се отказват да обработват плащанията, заяви във вторник служител на компанията, цитиран от "Ройтерс".

Western banks refused to carry out the deal of Indian refiner Hindustan Petroleum to buy oil from Russia



Western banks refused to make payment because the company did not disclose the value of the deal. Banks fear a sanctions violation against Russian oil industry.



