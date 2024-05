В Тбилиси: Хиляди грузинци отново излязоха на протест

За разлика от предишните дни, митингът се проведе на две различни места: пред парламента, традиционното място за демонстрации, и на Площада на героите, където се намира паметникът на загиналите грузински войници. Още: Заради закона за чуждестранните агенти: Тежки сблъсъци между протестиращи и полиция в Тбилиси (ВИДЕО)

На Площада на героите хората стават все повече с всеки час, съобщи NEXTA TV. Законът, който предизвика протестите, предвижда организации с над 20% чуждо финансиране да се регистрират като "организация, защитаваща интересите на чужда сила". Опасенията на обществото са, че той ще бъде използван като инструмент за репресии срещу граждански организации и независими медии.

The number of people on the "Heroes Square" in #Tbilisi is growing by the minute pic.twitter.com/0hW0JODwPG