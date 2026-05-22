Ето отговорите на матурата по физика и астрономия за 12. клас през 2026 г.

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува отговорите на въпросите от проведения втори държавен зрелостен изпит по различни предмети за учебната 2025/2026 г.
Actualno.com ви представя изпитния вариант, както и ключа с верните отговори на матурата по физика и астрономия - може да ги видите ТУК.
Всички отговори на останалите матури по втори предмет, може да откриете ТУК.
Иначе около 24 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а над 28 000 бяха на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английския език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).
От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.
Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите.
Министерството на образованието и науката (МОН) публикува изпитните материали и верните отговори от втория държавен зрелостен изпит по избор на дванайсетокласниците.
Първо в Actualno.com може да видите ключа с отговорите и самите изпитни работи на най-предпочитаните от зрелостниците предмети в линковете:
А верните отговори и изпитните материали по останалите предмети са публикувани ТУК.
Иначе абитуриентите пишат по вариант 2 на задължителната матура по профилиращ предмет, като изпитите се провеждат едновременно по 30 учебни предмета. По тема № 5 пък пишат гимназистите на държавния изпит по професионална квалификация.
Актуални проблеми
Казуси и въпроси, свързани с различни житейски ситуации, бяха включени и тази година в голяма част от тестовете на зрелостниците, които днес се явиха на матура по профилиращ предмет. Такива имаше в едни от най-желаните за тях изпити – география и икономика и биология и здравно образование.
На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност. Бъдещите застрахователи трябваше да анализират пазарните възможности и да изградят маркетингова стратегия в застрахователната сфера. За печалбата на предприятието, производителността и ролята на икономическия анализ за дейността на предприятието писаха учениците с професия „Фирмен мениджър“, специалност „Предприемачество и мениджмънт“.
Избралите да учат екскурзоводство трябваше да изготвят културно-познавателен маршрут, като изберат три обекта, сред които Плевенската панорама, Белоградчишки скали, Покрития мост в Ловеч, Пещера Леденика, Пещера Съева дупка, Къща-музей Алеко Константинов (Свищов) и др. Бъдещите строителни инженери трябваше да направят технологична характеристика на кофражните работи, а агроеколозите за биологичното производство на земеделски култури.
На днешната матура по профилиращ предмет бяха анулирани 5 изпитни работи заради опит за преписване. На изпита по професия беше анулирана една изпитна работа.
Припомняме, че на 21 май беше проведена първата матура по български език и литература (БЕЛ). Може а си припомните отговорите на матурата по български език и литература за 12. клас за 2025 г.
Снимка: БГНЕС
Още: МОН разчита на съвестта на служителите си, за да не изтичат отговори на матурите онлайн
Иначе в петък над 24 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 23 000 са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Традиционно най-много зрелостници от профилираните паралелки са избрали английски език за втората матура – около 13 000. Следват география и икономика с над 2 000 ученици, биология и здравно образование с близо 1800. Общият брой на зрелостниците, избрали математика на тази изпитна сесия, е 2424. От тях желание да се явят на втора матура по математика са заявили близо 1400 зрелостници, а за допълнителна матура по математика (профилиращ предмет), са 317. Пожелалите да положат математика (общообразователна подготовка) като допълнителна матура са 718.
Според информацията на Министерството на образованието (МОН), най-много зрелостници са решили да положат матура с дипломен проект - 13 900, това са ученици от професионални гимназии и паралелки. 13 000 завършващи средното си образование са избрали изпит по английски език. Математика е изборът на 2424 младежи, а география - 2000.
Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 7 юни.
Последвайте ни в Google News Showcase
, за да получавате още актуални новини.