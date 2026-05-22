Диктаторът Путин се обяви за международна система на сигурност без диктат

Русия иска формиране на международна система на сигурност, която да е еднаква за всички, без диктат и натиск. Това заяви руският диктатор Владимир Путин на политическия форум по въпросите на евразийската сигурност. "Нашата страна неизменно и настойчиво се обявява за формиране на международна система на равна и неделима сигурност, която да изключва методите на диктат и силов натиск, и да гарантира мирно, политико-дипломатическо решаване на всякакви междудържавни спорове и противоречия", се посочва в обръщението на Путин, което бе прочетено от члена на бюрото на висшия съвет на партия "Единна Русия" Андрей Климов.

Особено актуална била тази архитектура за сигурност и сътрудничество в Евразия, цитира ТАСС думите на Путин.

Още: Провалът на Путин в Пекин: "Газпром" изгърмя със 100 милиарда рубли за ден