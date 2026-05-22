Илиана Раева загуби един от специалните хора в живота си

Легендата на българската художествена гимнастика Илиана Раева се сбогува с един от специалните хора в живота ѝ - Златка Бончева. Това е първата треньорка на Раева, която ѝ е дала път в художествената гимнастика.

Раева се сбогува с първата си треньорка Златка Бончева

Бончева почина на 89-годишна възраст, като оставя изключителна следа в историята и развитието на спорта у нас, тъй като под нейно ръководство идват първите европейски и световни титли на гимнастички от клуб "Левски".

Ето какво написа Илиана Раева във Фейсбук:

"Почина Златка Бончева. Тя е толкова специална в моя живот. Първата ми треньорка. Вселена. Вълшебната ми приказка. Колко много остави в мен. Светла и уникална Личност. Доброта, любов, истина и мъдрост. Благодаря и с всяка моя клетка! Обичам я с всяка моя клетка! Дълбок поклон пред нея! Дълбок поклон за Срещата ни! В Светлина, мир и блаженство да лети прекрасната и Душа! Бог да я прости!"

Първите стъпки при Златка Бончева са направили както Илиана Раева, така и Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и др.