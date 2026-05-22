Скръбна вест! Почина голяма легенда на НАСКАР и автомобилния спорт

Двукратният шампион в НАСКАР Кайл Буш е починал на 41-годишна възраст, съобщиха официално от автомобилната серия. Американецът е издъхнал само три дни преди предстоящото състезание в Шарлът, в което трябваше да участва.
Кайл Буш си отиде от този свят на едва 41-годишна възраст
We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.— NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026
We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw
Причината за смъртта все още не е обявена публично. Според информации отвъд Океана Буш е бил хоспитализиран по спешност заради тежко заболяване. Малко преди това в радиоразговор с отбора пилотът е поискал медицинска помощ, включително инжекция за облекчаване на състоянието му.
Кайл Буш е сред най-успешните състезатели в историята на НАСКАР. Той спечели титлата в Cup Series през 2015 и 2019 година и държи рекорд по брой победи в трите национални серии на шампионата – общо 234.
От НАСКАР определиха Буш като „един от най-великите и безстрашни пилоти в историята на спорта“, а отборът Richard Childress Racing и семейството му получиха съболезнования от цялата автомобилна общност.
Поклон пред паметта му!