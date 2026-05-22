Скръбна вест! Почина голяма легенда на НАСКАР и автомобилния спорт

22 май 2026, 16:14 часа 1039 прочитания 0 коментара
Двукратният шампион в НАСКАР Кайл Буш е починал на 41-годишна възраст, съобщиха официално от автомобилната серия. Американецът е издъхнал само три дни преди предстоящото състезание в Шарлът, в което трябваше да участва.

Причината за смъртта все още не е обявена публично. Според информации отвъд Океана Буш е бил хоспитализиран по спешност заради тежко заболяване. Малко преди това в радиоразговор с отбора пилотът е поискал медицинска помощ, включително инжекция за облекчаване на състоянието му.

Кайл Буш е сред най-успешните състезатели в историята на НАСКАР. Той спечели титлата в Cup Series през 2015 и 2019 година и държи рекорд по брой победи в трите национални серии на шампионата – общо 234.

От НАСКАР определиха Буш като „един от най-великите и безстрашни пилоти в историята на спорта“, а отборът Richard Childress Racing и семейството му получиха съболезнования от цялата автомобилна общност.

Поклон пред паметта му!

Бойко Димитров Редактор
