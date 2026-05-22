За първи път от 3 години насам: Стана ясно кога БФС и ПФЛ планират да се играе Вечното дерби за Суперкупата

22 май 2026, 17:00 часа

От Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига планират Вечното дерби за Суперкупата между Левски и ЦСКА да се проведе през месец септември. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Както е известно, „сините“ свалиха Лудогорец от върха и триумфираха с титлата в Първа лига, докато „червените“ завоюваха Купата на страната, след като победиха Локомотив Пловдив на дузпи във финала на турнира.

Двубоят първо трябва да бъде съобразен с календара на Левски и ЦСКА

От БФС и ПФЛ обмислят възможността финалът за Суперкупата, който противопоставя шампиона и носителя на Купата, да се проведе малко след старта на сезона у нас. На този етап обаче все още няма яснота дали мачът ще се играе през септември, тъй като неговото провеждане трябва да бъде съобразено с календара на първенството, както и с евентуалните ангажименти на двата отбора в евротурнирите. Причината е, че Левски ще участва в квалификациите за Шампионска лига, а ЦСКА в тези за Лига Европа. Очаква се най-късно до края на юли да бъде изготвен въпросния календар, който после да бъде одобрен от Изпълнителния комитет на БФС.

За първи път от 20 години Левски и ЦСКА ще определят носителя на Суперкупата

Ако се стигне до мач между Левски и ЦСКА през септември, то това ще бъде първият двубой за Суперкупата от 3 години насам, който се провежда толкова рано през сезона. През последните три кампании срещата се играеше през февруари.

Освен това за първи път от 20 години насам „сини“ и „червени“ ще спорят за Суперкупата на България. За последно това се случи през 2006-та, когато „армейците“ триумфираха с отличието след изпълнение на дузпи.

Бойко Димитров
