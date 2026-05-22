Отговорите на матурата по биология за 12. клас за 2026 г. са ясни

22 май 2026, 17:12 часа 2227 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Министерството на образованието и науката (МОН) публикува отговорите на въпросите от проведения втори държавен зрелостен изпит по различни предмети за учебната 2025/2026 г.

Избралите да се явят на матура по биология анализираха резултати от кръвни изследвания и решаваха казус за дехидратация и последствията от нея, съобщават от образователното ведомство.

Иначе около 24 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а над 28 000 бяха на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират именно английския език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.

Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.

Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите.

Ивайло Илиев Редактор
