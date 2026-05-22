Марк Рюте: Ако днес бях Путин, нямаше да съм особено щастлив (ВИДЕО)

22 май 2026, 18:03 часа
"Ако днес бях на мястото на Путин, нямаше да съм особено щастлив. Но като цяло никога не бих бил доволен, ако бях на мястото на Путин - особено през последните няколко седмици, защото нещата не вървят в правилната посока". Така генералният секретар на НАТО Марк Рюте описа ситуацията, в която се намира Руската федерация - с нетна загуба на територии за първи път от доста време насам, отчетени през месец април, с влошаваща се икономика и изправена пред тежки оплаквания от гражданите защо изобщо се води война срещу Украйна, щом вече дори и Москва не е сигурно място за живот.

Украйна пое инициативата на фронта и това е неопровержим факт, а позиции на руснаците на средно разстояние в тила вече са основна точка на удари от страна на украинските сили, за да се наруши логистиката и командването.

"Странно е, че Европа се нуждае от подкрепата на друга част от света, за да се защити от руснаците"

Рюте коментира и ролята на САЩ и как е важно европейците да не остават зависими само от големия си съюзник.

"Винаги съм намирал за странно, че една изключително богата част от света — Европа, може би най-богатата част от света — се нуждае от подкрепата на друга част от света, за да се защити от руснаците в такава степен, каквато е сега, при което сме прекалено зависими от един съюзник: Съединените щати", каза нидерландският бивш премиер.

"САЩ не могат да бъдат навсякъде по едно и също време", добави той.

