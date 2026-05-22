Марк Рюте: Ако днес бях Путин, нямаше да съм особено щастлив (ВИДЕО)

"Ако днес бях на мястото на Путин, нямаше да съм особено щастлив. Но като цяло никога не бих бил доволен, ако бях на мястото на Путин - особено през последните няколко седмици, защото нещата не вървят в правилната посока". Така генералният секретар на НАТО Марк Рюте описа ситуацията, в която се намира Руската федерация - с нетна загуба на територии за първи път от доста време насам, отчетени през месец април, с влошаваща се икономика и изправена пред тежки оплаквания от гражданите защо изобщо се води война срещу Украйна, щом вече дори и Москва не е сигурно място за живот.

I would not be too happy if I were Putin today. But then again, I would never be happy if I were Putin — especially not in the last couple of weeks, because things are not going in the right direction. pic.twitter.com/IvGr1NkNLk — Clash Report (@clashreport) May 22, 2026

Украйна пое инициативата на фронта и това е неопровержим факт, а позиции на руснаците на средно разстояние в тила вече са основна точка на удари от страна на украинските сили, за да се наруши логистиката и командването.

"Странно е, че Европа се нуждае от подкрепата на друга част от света, за да се защити от руснаците"

Рюте коментира и ролята на САЩ и как е важно европейците да не остават зависими само от големия си съюзник.

"Винаги съм намирал за странно, че една изключително богата част от света — Европа, може би най-богатата част от света — се нуждае от подкрепата на друга част от света, за да се защити от руснаците в такава степен, каквато е сега, при което сме прекалено зависими от един съюзник: Съединените щати", каза нидерландският бивш премиер.

I always felt that it is strange that a very rich part of the world — Europe, maybe the richest part of the world — needs the support of another part of the world to defend itself against the Russians to the extent that it has now, where we are overly reliant on… pic.twitter.com/l9EJNMk09K — Clash Report (@clashreport) May 22, 2026

"САЩ не могат да бъдат навсякъде по едно и също време", добави той.

The US cannot be everywhere at the same time. pic.twitter.com/qIe4WD1l3s — Clash Report (@clashreport) May 22, 2026

