Матурата по философия 2026 г.: Ясни са верните отговори на изпита за 12. клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува отговорите на въпросите от проведения втори държавен зрелостен изпит по различни предмети за учебната 2025/2026 г.
Actualno.com ви представя изпитния вариант, както и ключа с верните отговори на матурата по философия - може да ги видите ТУК.
Всички отговори на останалите матури по втори предмет, може да откриете ТУК.
На матурата по философия отговаряха на въпроси към текст на Мартин Бубер. Един от фрагментите (на Франсоа дьо Ларошфуко), по който учениците трябваше да пишат философско есе бе: „Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере“. Казусът, който учениците трябваше да решават, беше върху избора между добре платена работа и следването на собствените ценностни нагласи.
Иначе около 24 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а над 28 000 бяха на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английския език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).
От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.
Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите.
Министерството на образованието и науката (МОН) публикува изпитните материали и верните отговори от втория държавен зрелостен изпит по избор на дванайсетокласниците.
Първо в Actualno.com може да видите ключа с отговорите и самите изпитни работи на най-предпочитаните от зрелостниците предмети в линковете:
А верните отговори и изпитните материали по останалите предмети са публикувани ТУК.
Иначе абитуриентите пишат по вариант 2 на задължителната матура по профилиращ предмет, като изпитите се провеждат едновременно по 30 учебни предмета. По тема № 5 пък пишат гимназистите на държавния изпит по професионална квалификация.
Актуални проблеми
Казуси и въпроси, свързани с различни житейски ситуации, бяха включени и тази година в голяма част от тестовете на зрелостниците, които днес се явиха на матура по профилиращ предмет. Такива имаше в едни от най-желаните за тях изпити – география и икономика и биология и здравно образование.
На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност. Бъдещите застрахователи трябваше да анализират пазарните възможности и да изградят маркетингова стратегия в застрахователната сфера. За печалбата на предприятието, производителността и ролята на икономическия анализ за дейността на предприятието писаха учениците с професия „Фирмен мениджър“, специалност „Предприемачество и мениджмънт“.
Избралите да учат екскурзоводство трябваше да изготвят културно-познавателен маршрут, като изберат три обекта, сред които Плевенската панорама, Белоградчишки скали, Покрития мост в Ловеч, Пещера Леденика, Пещера Съева дупка, Къща-музей Алеко Константинов (Свищов) и др. Бъдещите строителни инженери трябваше да направят технологична характеристика на кофражните работи, а агроеколозите за биологичното производство на земеделски култури.
На днешната матура по профилиращ предмет бяха анулирани 5 изпитни работи заради опит за преписване. На изпита по професия беше анулирана една изпитна работа.
Припомняме, че на 21 май беше проведена първата матура по български език и литература (БЕЛ). Може а си припомните отговорите на матурата по български език и литература за 12. клас за 2025 г.
Снимка: БГНЕС
Още: МОН разчита на съвестта на служителите си, за да не изтичат отговори на матурите онлайн
Иначе в петък над 24 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 23 000 са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Традиционно най-много зрелостници от профилираните паралелки са избрали английски език за втората матура – около 13 000. Следват география и икономика с над 2 000 ученици, биология и здравно образование с близо 1800. Общият брой на зрелостниците, избрали математика на тази изпитна сесия, е 2424. От тях желание да се явят на втора матура по математика са заявили близо 1400 зрелостници, а за допълнителна матура по математика (профилиращ предмет), са 317. Пожелалите да положат математика (общообразователна подготовка) като допълнителна матура са 718.
Според информацията на Министерството на образованието (МОН), най-много зрелостници са решили да положат матура с дипломен проект - 13 900, това са ученици от професионални гимназии и паралелки. 13 000 завършващи средното си образование са избрали изпит по английски език. Математика е изборът на 2424 младежи, а география - 2000.
Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 7 юни.
Последвайте ни в Google News Showcase
, за да получавате още актуални новини.