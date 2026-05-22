Матурата по философия 2026 г.: Ясни са верните отговори на изпита за 12. клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува отговорите на въпросите от проведения втори държавен зрелостен изпит по различни предмети за учебната 2025/2026 г.

На матурата по философия отговаряха на въпроси към текст на Мартин Бубер. Един от фрагментите (на Франсоа дьо Ларошфуко), по който учениците трябваше да пишат философско есе бе: „Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере“. Казусът, който учениците трябваше да решават, беше върху избора между добре платена работа и следването на собствените ценностни нагласи.

Иначе около 24 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а над 28 000 бяха на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английския език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.

Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите.