Матури 2026: Отговорите на втория изпит по избор за 12. клас за 2026 г.

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува изпитните материали и верните отговори от втория държавен зрелостен изпит по избор на дванайсетокласниците.

Зрелостниците анализираха резултати от изследвания, правата на човека и показаха знания за функционирането държавния бюджет на днешната матура по профилиращ предмет и на изпита по теория на професията.

По история и цивилизации в частта за съставяне на писмен текст те имаха възможност да избират между отговор на исторически въпрос и отговор на въпрос с използване на исторически източници. Темите на двете опции бяха „Как се променя разположението на силите в Европа и в света след Първата световна война“ и съответно „Защо всеобщата декларация за правата на човека (1948г.) е забележително постижение на човечеството и основа на съвременната система за защита на правата на човека?“

Избралите да се явят на матура по биология анализираха резултати от кръвни изследвания и решаваха казус за дехидратация и последствията от нея.

Зрелостниците по предприемачество съчетаваха математически умения, логическо мислене и предприемачески подход при вземане на реални бизнес решения. При решаването на казуса те влязоха в ролята на истински предприемачи и трябваше да помогнат на собственици на пекарна да изберат най-подходящото помещение за разширяване на бизнеса. Чрез анализ на данни и финансови изчисления учениците сравняваха два различни варианта, като пресмятаха приходи, разходи и годишна печалба, определяха целевите групи клиенти и търсеха най-доброто решение за бъдещото развитие на бизнеса.

На матурата по философия отговаряха на въпроси към текст на Мартин Бубер. Един от фрагментите (на Франсоа дьо Ларошфуко), по който учениците трябваше да пишат философско есе бе: „Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере“.

Казусът, който учениците трябваше да решават, беше върху избора между добре платена работа и следването на собствените ценностни нагласи.

На изпита по теория на професията гимназистите от професионални гимназии и паралелки писаха по теми, съобразени с тяхната специалност. Бъдещите данъчни и митнически служители показаха знания и умения за бюджета на държавата, а програмистите за алгоритмите в изкуствения интелект. Избралите да изучават хотелиерство писаха за системите за безопасност в хотела и застрахователната защита на туриста. Темата за специалност „Геодезия“ бе свързана с организацията на кадастъра, основните документи на кадастралната карта и съдържанието и предназначението на имотния регистър.

Изучаващите специалност „Възобновяеми енергийни източници“ писаха за водноелектрически тубрини тип КАПЛАН, а гимназистите от специалност „Промишлена електроника“ за промишлени електронни устройства за измерване на честота.

Иначе в петък над 23 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 24 000 са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Традиционно най-много зрелостници от профилираните паралелки са избрали английски език за втората матура.

Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.

Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 11 юни.