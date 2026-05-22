Муцунски се е срещнал с Велислава Петрова: Не е обелил и дума за македонските българи (СНИМКИ)

Втора първа среща са имали външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски и българската му колежка Велислава Петрова - Чамова, става ясно от пост на Муцунски в социалната мрежа "Фейсбук". Двамата са се срещнали, както беше планирано в кулоарите на министерската среща на НАТО в Хелсингборг, Кралство Швеция. Това е тяхна втора първа среща, макар и Муцунски да отрича първата, защото била кратка и защото първоначално не беше казал за нея в родината си.

Двамата са обменили мнения за двустранните отношения, регионалното сътрудничество и европейската интеграция на страната.

Нито дума за македонските българи

Муцунски не е обелил нито дума за вписването на македонските българи в македонската конституция, което е залегнало сред условията на европейската преговорна рамка. Поне това се разбира то поста му в социалната мрежа.

Той обаче продължава да говори за решение на "двустранния въпрос" с България, който според него възпрепятства процеса на започване на преговори с Европейския съюз, въпреки че отказът от вписване на българите в македонската конституция е това, което възпрепятства европейския път на Северна Македония.

Той е изтъкнал, че темите, свързани с македонския език, идентичност, култура и история, не могат да бъдат обект на обсъждане.

Макар и да не е споменал българите, той е открил и въпроса за спазването на правата на "македонското малцинство в България", което обаче не отговаря на критериите за малцинство.

Освен това конституцията на България не предвижда вписване на малцинствата в преамбюла си, тъй като всички хора у нас имат равни права. Докато в македонската наличието на дадено малцинство е обвързано с неговите права.

Според прессъобщението на българското външно министерство министър Петрова е потвърдила последователната позиция на България, че цялостното изпълнение на поетите ангажименти към ЕС в рамките на Европейския консенсус от юли 2022 г. е единствената гаранция за устойчив напредък на Република Северна Македония по пътя й на присъединяване към ЕС.

Министър Петрова е заявила още, че за България въпрос от приоритетно значение ще продължи да бъде гарантирането в пълна степен на правата на македонските българи.

Коридор 8

Муцунски е подчертал важността на Коридор VIII и необходимостта от ускоряване на дейностите, свързани с откриването на ГКПП "Клепало", като важна част от регионалната инфраструктура и икономическата свързаност.