Нова мобилизация, атака от Беларус и буферна зона: Путин отчаяно търси "победа" за пред руснаците

През изминалата седмица военното и политическото ръководство на Украйна предупреди, че Русия може да планира нови настъпателни операции от север - през беларуска територия, както се случи в началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Според източници от украинските въоръжени сили (ВСУ), цитирани от "РБК-Украйна", Москва обмисля няколко сценария за действие – от създаването на буферна зона в Черниговска област до ново настъпление към Киев.

Сценариите

Позовавайки се на данни от разузнаването и специалните служби, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия обмисля планове за атака в посока Чернигов–Киев - от Беларус и региона на Брянск, граничещ и с Украйна и с Беларус. Лидерът на Украйна допусна дори нападение срещу страна членка на НАТО от беларуска територия.

Още: Мадяр: Меморандумът от Будапеща се провали, сега Украйна се нуждае от истински гаранции (ВИДЕО)

Сред украинските военно-политически кръгове се твърди, че пред Русия има пет сценария за разширяване на войната през Северна Украйна. Източниците на "РБК-Украйна" обясняват, че най-реалистичният от тези варианти е създаването на буферна зона в Черниговска област, навлизаща на 10–20 километра в украинска територия.

Най-малко реалистичен е опитът за настъпление към Киев.

Според един от източниците започването на офанзива ще бъде възможно не по-рано от есента.

🚨 Russia is preparing a new mobilization this autumn to launch an offensive from Belarus — RBC-Ukraine reports



Most likely scenarios:

🔹 Divert Ukrainian forces from Donbas with a northern threat

🔹 Create a “buffer zone” in Chernihiv region

🔹 Provocations from Belarus &… pic.twitter.com/8uFiECp393 — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026

Зеленски заяви, че диктаторът Владимир Путин се стреми да убеди беларуския си колега Александър Лукашенко да се присъедини към новите агресивни операции на Русия. Лукашенко, от своя страна, заяви на 21 май, че Минск не възнамерява да се намесва във войната в Украйна. Той уточни, че това е възможно само в един случай – ако Украйна предприеме агресия срещу Беларус: Лукашенко се забърза за среща със Зеленски: Киев готов да посрещне удар от Беларус.

Според украинския президент всички компоненти на Силите за отбрана работят за укрепване на отбраната в посока Чернигов–Киев. А по дипломатически канали ще бъдат предадени съответните данни на партньорите, както и сигнали към Беларус.

Признаците за нова офанзива на Русия

В момента активността в посока Чернигов–Киев и нивото на заплаха все пак са ниски. Военно-политическото ръководство на Украйна следи няколко фактора, събития и признаци, които могат да сочат руски подготовки за възможни настъпателни действия на север.

На първо място е броят на войските в близост до северните граници на Украйна. От беларуска страна, както и преди, са разположени четири батальона на беларуската армия (около 1900 войници), които се сменят постоянно.

Още: Военното разузнаване на САЩ към Конгреса: Украйна си върна окупирани земи за пръв път от 2023 г.

Няма и достатъчен брой руски войски за настъпателни действия нито от Беларус, нито от Брянска област на Русия.

Въпреки това Зеленски заяви наскоро, че Кремъл подготвя нови мобилизационни мерки за набиране на още 100 000 души в армията. Това би било нова вълна на руска мобилизация, подобна на тази от есента на 2022 г., в допълнение към 409 000 души, които Москва планира да набере по договор през тази година.

Кремъл планира да разпредели тези 100 000 войници за операции по северните граници, в случай че реши да ги проведе. В края на 2022 г. и в началото на 2023 г. Путин мобилизира около 300 000 руснаци.

Снимка: Kremlin.ru

Вторият фактор е развитието на инфраструктурата в южната част на Беларус – разширяване на логистичните маршрути, изграждане на полигони и бази, които могат да се използват и от руските сили в рамките на Съюзната държава.

Още: За Радев няма смисъл от трибунал срещу Путин: Той не е пленен, нито капитулирал и едва ли ще се случи (ВИДЕО)

Третият признак, който все още обаче не се отчита, е засилената разузнавателна и саботажна дейност от страна на Беларус и Русия в посока на евентуален удар.

Четвъртият фактор са съвместните ядрени учения на Беларус и Русия, които имат за цел да демонстрират сила не само пред Украйна, но и пред съседните държави членки на НАТО. Не е изключено също така, че под прикритието на тези учения беларуските и руските сили могат да увеличат присъствието си в близост до украинската граница.

Още: "Трябва да знаем как се използва": Русия и Беларус изстреляха ракета "Ярс" в общи ядрени учения (ВИДЕО)

За тази цел и за да отработят съвместни действия, Беларус и Русия може да се опитат да проведат допълнителни извънпланови учения, подобни на „Запад 2025“ или Union Resolve 2022, които послужиха като прикритие за масовото струпване на руски сили преди пълномащабната инвазия. Към момента няма информация за такива нови учения от Москва и Минск.

Защо му е нужно на Путин всичко това?

Москва може да преследва няколко цели, някои от тях – едновременно. Това е опит да се промени ходът на войната в случай на успешно изпълнение на плановете на руснаците, защото е видно, че Украйна пое инициативата на фронта, а и вече дори дълбоко на руска територия не е безопасно, понеже украинските дронове стигат навсякъде.

Твърди се, че Москва ще опита да направи нов обрат чрез обвързване на украинските сили на север, които ще трябва да поддържат отбраната там.

Второ - чрез опит да принуди украинското командване да изтегли войски от други важни направления, например от Донецка област. Главнокомандващият Олександър Сирски също наскоро заяви, че руският генерален щаб активно изчислява и планира настъпателни действия от север, и ако реализира такива планове, фронтовата линия ще се разшири.

Още: 5 сценария за атака към Киев: Зеленски обяви извънредни мерки заради Беларус

Трето, това е част от плана на Путин да създаде така наречената буферна зона по границите на Украйна – задача, която руският диктатор възложи на военните си преди две години.

Друга причина е допълнителен морален и психологически натиск върху украинското население, за да стане то по-податливо на условията на Кремъл.

Снимка: Kremlin.ru

Последният мотив – ако Путин избере сценария за настъпление срещу Киев, той отново ще се опита да отстрани и да завземе военно-политическото кормило на Украйна. Източници обаче оценяват този сценарий като най-малко вероятен.

Путин е притиснат и мисли каква "победа" да измисли пред руснаците

Путин иска да сложи край на войната до края на годината и все още се опитва да измисли как да я представи като „победа“ пред обществото.

Още: Русия може да разположи ядрено оръжие на морското дъно: данни на НАТО връщат спомени от Студената война

Според Bloomberg Москва изисква пълен контрол над Донбас и гаранции за сигурност от Европа, които на практика биха затвърдили руското господство над окупираните украински територии. Изданието цитира източници, запознати със ситуацията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Путин да е поставил какъвто и да е краен срок за приключване на войната.

Източници на Bloomberg също посочват, че сред руския елит се разпространява нервност. Някои висши служители в Кремъл смятат, че войната е стигнала до патова ситуация, без ясен път към нейното приключване.

„Русия се сблъсква с неуспехи на бойното поле. За да поддържа военните си усилия в Украйна, Кремъл почти сигурно ще трябва да наложи втора частична мобилизация в рамките на следващите 12 месеца“, заяви Найджъл Гулд-Дейвис, старши научен сътрудник по въпросите на Русия и Евразия в Международния институт за стратегически изследвания в Лондон.

Още: Властта на "некапитулиращия" Путин днес: Не карайте много-много към Крим, по 20 литра бензин и купони за дизел там