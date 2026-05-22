Матури 2026: Тестът и отговорите на изпита по предприемачество за 12. клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува отговорите на въпросите от проведения втори държавен зрелостен изпит по различни предмети за учебната 2025/2026 г.

Зрелостниците по предприемачество съчетаваха математически умения, логическо мислене и предприемачески подход при вземане на реални бизнес решения. При решаването на казуса те влязоха в ролята на истински предприемачи и трябваше да помогнат на собственици на пекарна да изберат най-подходящото помещение за разширяване на бизнеса. Чрез анализ на данни и финансови изчисления учениците сравняваха два различни варианта, като пресмятаха приходи, разходи и годишна печалба, определяха целевите групи клиенти и търсеха най-доброто решение за бъдещото развитие на бизнеса.

Иначе около 24 000 гимназисти положиха втора задължителна матура по профилиращ предмет, а над 28 000 бяха на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английския език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.

Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.

Резултатите от днешните изпити, както и от първата матура по български език и литература, ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите.