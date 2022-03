Националните състезания за ученици с Кан Академия започнаха

по математика - за ученици от 1 до 12 клас

по информатика - за ученици от 3 до 12 клас

по екология и биология - за ученици от 10 до 12 клас и млади хора до 35 години.

Вече трета поредна година безплатните състезания помагат на учители и родители да насърчат децата да учат и са допълнителна мотивация в час или у дома. Те помагат на учениците да се подготвят за изпитвания, контролни, класни, а и матури, или просто да се занимават с полезни и интересни образователни теми в свободното време; а на учителите могат да помогнат дори с поставянето на оценки.

За всяко състезание има няколко десетки награди за учениците и учителите, предоставени с подкрепата на партньори на организаторите, като основния спонсор eMAG, предоставящ 60 награди под формата на наградни ваучери, и други спонсори като Wacom, Superhosting и Българска фондация Биоразнообразие. Състезанията се организират с цялостната подкрепа на Фондация “Америка за България”, основен партньор на “Образование без раници”.

Състезанията са възможност за всички ученици да демонстрират специални постижения - както за отличниците, които редовно са по олимпиади, така и за учениците със затруднения, които в Кан Академия могат да демонстрират и докажат усърдие и упоритост да усвоят материал, който ги е затруднявал. Според организаторите, всеки целенасочено запълнен пропуск и всяко ново знание и умение заслужат поощрение. Така трябва да функционира и училището. Мотото на Кан Академия е: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Затова състезанията са на първо място състезание със самия себе си, а всички, надминали себе си, ще се състезават и за интересни награди.

През 2021 г. “Образование без раници” – организацията зад българската версия на платформата Кан Академия – преведе и добави ново съдържание по екология онлайн. Именно новото съдържание ще е тема на съответното национално състезание по екология и биология – курса по екология и разделите Екология, История на живота на Земята и Биоразнообразие и опазване в курса по биология в Кан Академия. Състезанието по екология и биология е част и от информационната кампания “Стани застъпник за Земята с Кан Академия!”, проект на сдружение “Образование без раници” с финансова подкрепа в рамките на проект “Game over? Do not let climate change end the game”, изпълняван в България от Българска фондация Биоразнообразие с подкрепата на програма DEAR (Development Education Awareness Raising) към Европейската комисия. Повече за информационната кампания “Стани застъпник за Земята с Кан Академия!”, включително призиви и мнения на различни експерти и активисти - в тази брошура.

Повече за състезанията, условията и регистрацията за участие можете да намерите на сайта на сдружение “Образование без раници”. В него също може да научите повече за мисията на “Образование без раници” и основния им проект - превода, популяризирането и прилагането в България на най-мащабния онлайн портал за образование в света, при това напълно безплатен - Кан Академия (Khan Academy).