280 училища с нови директори

20 август 2025, 11:43 часа 227 прочитания 0 коментара
280 училища ще имат нови директори. Те са били избрани след проведени на два етапа конкурси. През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, съобщиха от Министерството на образованието (МОН).

След конкурс

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
конкурс МОН училищни директори
