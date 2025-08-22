На прага на 15 септември: Ще използват ли учениците мозъка си без телефоните?

Телефоните като пречка да има нормален учебен процес - Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, заяви, че това, което се предлага в раздела санкции за учителите в Закона за предучилищното и училищното образование, са по-скоро предупредителни мерки спрямо учениците. Разчита се предупредителните мерки да стопират неприемливото поведение, да бъдат начин за комуникация между учители и родители за съвместна дейност, коментира Александров в студиото на БНТ. Още: МОН мисли за допълнително ограничаване на телефоните в училище (ВИДЕО)

Ще останат ли концентрирани учениците без телефоните си?

Той смята, че е нужна мярката за забрана на телефони в училище. По-добре учениците да бъдат концентрирани и да видим какво могат да правят със собствения си мозък децата, а не с помощта на телефоните, надява се Асен Александров. Той допълни, че предложенията в законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование са добри, ще има добра промяна и няма как да се промени нещо към добро, когато не се променя нищо.

Заместник-директорът на Националната гимназия по древни езици и култури (НГДЕК) Тодор Джонев посочи, че когато трябва да се изисква от учителя да върши своята работа, трябва да се дадат на учителя необходимите и адекватни инструменти за преподаване. Преподавателската дейност включва дисциплината в клас и личния пример, а не само преподадения урок, обясни зам.-директорът.

Той посочи, че класическата гимназия събира телефоните на по-малките ученици и те не са травмирани. Тази мярка много лесно ще се възприеме и ще има положителен ефект. Основен проблем е дефицитът на внимание сред учениците, когато използват мобилните телефони, посочи Джонев.

