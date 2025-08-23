След влизане в еврозоната: Синдикатите се надяват на повече пари за образование

Синдикатите в образованието се надяват, че еврозоната ще гарантира повишаването на заплатите в образованието, съобщава БНР. В започналия с Министерството на образованието диалог от синдиката за висше образование към КНСБ посочват, че за 2026 г. има въпроси за доуточняване. Лиляна Вълчева от синдиката за висше образование към КНСБ обясни, че доходите в сектора у нас са на нивото като в Испания. Още: Висшето образование у нас: Броят на студентите расте, но успяват ли да се реализират?

Доходите в образованието са на нивото в Испания

При средна работна заплата за 2413 лв. у нас, само няколко висши училища са под това ниво. "Разбираме, че има 2000 бройки намаление в броя на студентите за следващата учебна година. Бюджетът се базира и на това количество. Ако сега в бюджета имаме 139 500 студенти, означава ли, че за догодина смятаме за 137 000? Расте минималната работна заплата! Няма как таксите да намаляват, при положение че всичко в държавата върви по посока нагоре. Диалогът е много напрегнат", коментира Вълчева.

Според статистика на ВУЗ-овете към момента Пловдивският и Софийският университет са най-добре платените измежду хуманитарните и правните специалности. Техническият университет в София е лидер по заплати за техническите специалности, а Тракийският - в заплатите в аграрните науки. Медицинските университети в София, Варна и Пловдив са в челото на заплащането в медицинските университети. Музикалната академия пък е лидер за университетите в изкуствата.

Припомняме, че в средата на юли парламентът коригира на първо четене размерът на таксата за платено обучение и по този начин тушира студентските протести след вдигането в пъти на цените на висшето образование. Като цяло обаче в диалога за заплатите от МОН припомнят нуждата от деликатна политика за ВУЗ-овете при формиране на цените.

Министър Красимир Вълчев препоръча на университетите да вдигат таксите всяка година, но с малко, а не рядко и скокообразно. "Държавата плаща все повече, нормално и студентите да плащат. Ако искаме да има качествено висше образование, трябва да имаме и по-висока цена. Няма как да има добри преподаватели, ако няма и заплати", изтъкна той.

За десет години таксите за студентите държавна поръчка са се увеличили с 44%, а държавната субсидия - със 150%.

