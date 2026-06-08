Назаден: След скандала с джендър пропагандата ДБ оттегля промените в образователния закон

След избухналия скандал около предложението забраната за пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация и нестандартна полова идентичност в училищата да отпадне, от "Демократична България" решиха да оттеглят планираните промени в закона.

Предложението беше част от внесения от ДБ в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

Вносители бяха народните представители от ДБ Елисавета Белобрадова, Анна Бодакова и Стела Николова. Именно Белобрадова съобщи са партийното решение.

Още: ДБ предлага забраната за джендър пропаганда в училище да отпадне

"Миналата седмица "Да, България" внесе ЗИД на ЗПУО, който стъпва на всички основни приоритети, които сме заявявали неизменно през годините: достъп до качествено образование и всеобщо повишаване на качеството на образованието; разширяване и подобряване на яслените грижи; качествена система за ранно детско развитие; езикова интеграция, засилено изучаване на български език и превенция на отпадането от образователната система и десегрегация на образователните институции и подкрепа на учители и директори в тази битка", разясни Белобрадова.

"Това не са "нашите приоритети", а националните, защото работодателите посочват като основен и най-голям проблем при наемането на работници и служители, неграмотността. Защото голяма част от децата отпадат от образователната система. Защото България е с един от най-ниските обхвати в Европа по отношение на яслената грижа. Защото единственият отговор на тази гигантска криза от повечето институции и партии е: "Децата да повтарят клас"", допълни още тя.

"Измислен и несъществуващ проблем"

Белобрадова е разочарована, че това е останало на заден план в обществения дебат от последната седмица. "Интересът на обществото бе привлечено към едно единствено предложение за отпадане на един "мъртъв" текст, касаещ измислен и несъществуващ проблем, за който няма и никога не е имало нито един регистриран сигнал в МОН. Няма и да има", категорична е тя.

Още: Такси за летните градини, нов модел на НВО, занималня до 7 клас и мандатност на директорите: Новите предложения за промяна в закона

Белобрадова припомня, че тя и колегите й не са подкрепили тези текстове, защото още тогава са ги оценили като част от кампания за насаждане на страхове и разделение. "Продължавам да стоя на тази позиция и не желая да давам нов повод за раздухване на страхове, стигма и противопоставяне. Затова взехме решение да оттеглим законопроекта до постигане на консенсус по редица въпроси", обяви тя.

Според нея училището трябва да бъде място за образование, сигурност и развитие - не поле за идеологически битки. "Децата трябва да бъдат защитени от дрога, насилие, агресия, пропаганда и натиск от всякакъв вид. Децата трябва да бъдат защитени и от въображаеми и изпразнени от съдържание политически битки за повече лайкове в социалните мрежи", допълни още тя.

По думите й това оттегляне ще даде и поле за допълнителни подобрения на законопроекта по всички истински теми, които реално съществуват. "Отговорността на политиците трябва да е ясна – няма по-важно нещо от подобряването на средата за развитие на нашите деца и всички сме на разположение на гражданите, учителите, другите политически партии и родителите до постигане на истинско съгласие. В следващите седмици и месеци ще водим разговори колкото обществото има нужда", уточни тя.

Скандалът

Затрупан сред по-открояващите се реформи като въвеждане на такси в детските градини през лятото, целодневна организация на учебния ден на децата до 7 клас, нов модел на Националното външно оценяване, задължителна обратна връзка от учителите към родителите, мандатност на директорите и деклариране на даването на частни уроци, казусът с т.нар. "джендър пропаганда" първоначално остана незабелязан в законопроекта на ДБ.

Факт е обаче, че в него присъства текст, който предвижда отмяна на чл.11 от ЗПУО: "§6. В чл.11, ал. 2 се отменя точка 3". Всъщност въпросната точка от чл.11 от закона гласи:

"Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2024 г.) В системата на предучилищното и училищното образование се забраняват действия, свързани със:

3. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната".

Именно тя се предвиждаше да отпадне.