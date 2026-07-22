Директорите с контрапредложение на МОН за ваканциите: Гъвкав календар и 15 септември да не е задължителен първи учебен ден

След като Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проект на график на учебното време през следващата учебна година, образователните експерти влязоха в полемика дали това е най-оптималният вариант за график.

С интересни предложения за "гъвкав календар" излезе председателят на Сдружението на директорите в системата на средното образование в Република България Асен Александров.

"Моето предложение за по стегнат и удобен график на учебно време. Гъвкав календар: няколко дни разлика в началото и в края - и ваканциите спират да са накъсани. Не предлагам децата да учат по-малко. Нормативът си остава: 32 седмици за I–III клас, 34 за IV–VI, 36 за VII–XI. Тези числа не се пипат", уточни Александров.

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Гъвкавост в началото и в края на учебната година

Той обясни, че предложението му е за гъвкавост в двата края. "Няколко дни по-рано в началото на годината и няколко дни по-късно в края на годината но не по-рано от 12 септември и не по- късно от 2 юли ( 2 юни, 17 юни). Не печелим цели седмици - печелим от 2–5 дни. Точно колкото трябва", обясни образователният експерт.

Той коментира, че тези дни не изчезват във ваканция "ей така". "Те запълват разпокъсаностите там, където календарът и без това се разпада на парчета - около Коледа, около Великден, пролетната ваканция и в накъсания от национални празници май. Вместо ден учиш, ден почиваш, ден мост - събираме тези дни в едно и правим истински, свързани паузи", допълва Александров.

По думите му 1-2 дни в началото на юли и 1-3 дни преди 15 септември не са аргумент срещу една нормална майска пауза.

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"Това не е по-малко учене - това е същото учене, подредено умно. Стига да спрем да фетишизираме календара. Разбира се, трябват малки законодателни промени, но това е само техническа подробност", коментира още той.

Предложенията на МОН

МОн аргументира своите предложения. През предстоящата учебна година Денят на народните будители е в неделя, като неучебен ще бъде 2 ноември 2026 г.

В така предложения проект е заложено почивката между двата срока да е от 30 януари до 2 февруари 2027 г. включително.

В периода на коледните и новогодишните празници учениците няма да учат от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително.

Макар и да съществува възможност за определяне на пролетната ваканция във времето на празничните дни около Великден, за да се избегне дългия период без почивка за учениците, пролетната ваканция от 1 до 11 клас се предвижда да е в периода от 3 април до 11 април 2027 г. включително, посочват от МОН.

Според тях е отчетен фактът, че Великденските празници накъсват учебното време в началото на май, но проектът на график не може да предвиди сливане на празничните и почивните дни, тъй като учебните дни не могат да бъдат намалявани под нормативно определения брой.

От министерството допускат графикът на учебното време да регламентира по-дълга почивка за учениците в началото на май за сметка на други неучебни дни или на по-късно приключване на учебните занятия.

"Предвид обществената чувствителност към всяко предложение за определяне на учебни дни през м. юли, публикуваният проект не предлага такова решение. Ако в хода на общественото обсъждане надделее виждането, че този компромис е по-подходящ, графикът може да бъде коригиран. В такъв случай неучебни биха били дните от 30 април до 9 май 2027 г., а учебните занятия за учениците от 7 до 11 клас да приключат в петък (2 юли), вместо в сряда (30 юни)", посочват от просветното ведомство.

По традиция неучебни ще са и дните на матурите и за националните външни оценявания в 7 и 10 клас. Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 21 май 2027 г., а НВО за седмокласниците и десетокласниците на 16 и 18 юни 2027 г. На 3 и 4 юни 2027 г. е предвидено да са изпитите по български език и математика за 4 клас, като тези дни са учебни.