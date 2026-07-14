Излезе първото класиране за гимназиите в София

Излезе първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София. Ученици и родители могат да направят справка в системата - https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли 2026 г. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли.

Документите за първото класиране се подаваха от 8 до 10 юли, само по електронен път. През изминалите три години абсолютен лидер по успех е Софийската математическа гимназия с праг за прием 487,5 точки от общо 500. Най-желаната гимназия е била Испанската, посочена като първо желание 544 пъти.

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Тази година за удобство на кандидат-гимназистите и техните близки при кандидатстването от осми клас можеше да се използва за ориентиране интерактивната карта, подготвена специално за кампанията за държавния план-прием за 2026/2027 година, както и таблицата с брой паралелки, кодове и балообразуване.

С решение на педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки за прием от осми клас.

Цялата необходима информация относно оценките се отразява по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуването и класирането.

При класирането се започва винаги от желанието на позиция номер 1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига балът, поясниха от РУО в София-град.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желаният регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

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Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

От РУО в София-град обърнаха внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не са постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап от дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

Министерството на образованието и науката публикува на 29 юни резултатите от националното външно оценяване (НВО) в края на седми и десети клас. На 17 юни и на 19 юни се състоя НВО по български език и литература, както и по математика в седми и в десети клас. Очакваше се на изпитите да се явят общо около 110 000 седмокласници и десетокласници.