Кабинетът "Радев":

Внимание, ученици! Нови правила за НВО - изпитът по български ще включва и други предмети

21 юли 2026, 11:58 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Внимание, ученици! Нови правила за НВО - изпитът по български ще включва и други предмети

Министерството на образованието и науката (МОН) предвижда нови правила за Националното външно оценяване, като идеята е изпитът по български език да включва и нови предмети. Промяната касае десетокласниците и се предвижда да бъде въведена през учебната 2026/2027 година. Предлага се изпитът да включва и задачи по история и цивилизации и по философия. За седмокласниците изпитите остават непроменени – само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети.

Промяната е заложена в публикуваните за обществено обсъждане проекти на заповеди, по които в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят своите становища и предложения.

Подробности за изпита по БЕЛ

Тестът по БЕЛ в 10 клас. ще включва 22 задачи, от които 18 с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература и 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия.

Предвижда се и увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути. Така продължителността му ще се изравни с теста по математика, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. ОЩЕ: Матурите по БЕЛ: Ясно е по кои произведения писаха учениците от 7. и 10. клас

Защо се рпави?

Новият формат на изпита по български език и литература е следваща стъпка в процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избора на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически и граждански умения.

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Припомняме, че тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. И през следващата този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, което е с две по-малко от миналата година. Тези, които ще са изцяло от областта на математиката, ще са 10.

Ето кога ще бъде НВО?

Както и миналата година националното външно оценяване в 10. клас ще е в същите дни като за седмокласниците – 16 и 18 юни и тези дни ще са неучебни.

Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4. и 7. клас. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласните да бъде на 3 юни (български език и литература) и 4 юни (математика). ОЩЕ: Излязоха резултатите от матурите в 7. и 10. клас

 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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