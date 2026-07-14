Войната в Украйна:

Топ 10 гимназии в София: Излезе класацията за най-високите минимални балове за прием след 7. клас

14 юли 2026, 13:03 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Топ 10 гимназии в София: Излезе класацията за най-високите минимални балове за прием след 7. клас

След официалното публикуване на първото класиране за прием в гимназиите след 7. клас, стана ясна и подредбата на най-предпочитаните гимназии с най-висок минимален бал за влизане. И тази година на първо място с най-висок минимален бал от 481,25 е Софийската математическа гимназия. Следва 91-ва Немска гимназия с бал от 462,5.

Трета с подредбата е 164-та Испанска гимазия с минимален бал за влизане от 454. Следва ТУЕС, а на пето място е Втора английска гимназия.

На шесто място по бал е 73-то СУ, следват НПМГ, Първа английска гимазия, 51-во СУ и десетката на най-добрите училища в София се затваря от 9-та Френска гимназия, информира справка на БНТ.

Още: Всичко, което трябва да знаете за кандидатстването в гимназиите след 7. клас (СНИМКИ)

Балът е София е паднал с около 10 точки в сравнение миналата година. При елитните гимназии средно понижението е с 7,3 точки.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За сравнение вижте и класацията от 2025 г.:

  1. СМГ - 487.5
  2. 91 НЕГ - 468.5
  3. ТУЕС - 464.25
  4. 164 ГПИЕ - 461
  5. 73 СУ - 449
  6. Втора Английска - 447.5
  7. Първа Английска - 442
  8. 51 СУ - 435
  9. 9 ФЕГ - 432.5
  10. НПМГ - 431.32

Още: "Аз спечелих ли честно?": Разказът "Задача №18" на Христо Раянов, който се падна на седмокласниците и впечатли мрежите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
кандидат-гимназисти 7 клас кандидатстване 7 клас прием в гимназии
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес