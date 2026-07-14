Топ 10 гимназии в София: Излезе класацията за най-високите минимални балове за прием след 7. клас

След официалното публикуване на първото класиране за прием в гимназиите след 7. клас, стана ясна и подредбата на най-предпочитаните гимназии с най-висок минимален бал за влизане. И тази година на първо място с най-висок минимален бал от 481,25 е Софийската математическа гимназия. Следва 91-ва Немска гимназия с бал от 462,5.

Трета с подредбата е 164-та Испанска гимазия с минимален бал за влизане от 454. Следва ТУЕС, а на пето място е Втора английска гимназия.

На шесто място по бал е 73-то СУ, следват НПМГ, Първа английска гимазия, 51-во СУ и десетката на най-добрите училища в София се затваря от 9-та Френска гимназия, информира справка на БНТ.

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Балът е София е паднал с около 10 точки в сравнение миналата година. При елитните гимназии средно понижението е с 7,3 точки.

За сравнение вижте и класацията от 2025 г.:

СМГ - 487.5 91 НЕГ - 468.5 ТУЕС - 464.25 164 ГПИЕ - 461 73 СУ - 449 Втора Английска - 447.5 Първа Английска - 442 51 СУ - 435 9 ФЕГ - 432.5 НПМГ - 431.32

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