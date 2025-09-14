Войната в Украйна:

14 септември 2025, 14:35 часа 399 прочитания 0 коментара
Провериха близо 1000 училищни автобуса: Открити ли са нарушения?

Близо 1000 училищни автобуса са проверени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като е съставен един акт, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията на своя сайт.

От 14 август 2025 г. Агенцията започна проверки на автобусите, които ще превозват деца и ученици през новата учебна година. Съставен е един акт на водач за липса на валиден технически преглед и са дадени 36 предписания за отстраняване на несъответствия. Те са свързани основно с обозначаването на автобусите с табели за превоз на деца, заверки на пожарогасители, смяна на гуми, валидност на техническите прегледи и удостоверенията за допълнителен преглед на оборудването им.

От първия учебен ден до края на септември проверките ще продължат и на пътя. Инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността на документите и изпълнението на вече дадените предписания. Контролът ще продължи през цялата учебна година, включително и по време на ваканциите, за да се гарантира сигурността на децата и учениците при пътуване.

Около 716 000 ще са учениците от първи до 12-и клас през новата учебна година, каза по-рано днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
