Проверка колко пари заслужава българско училище в Чикаго: Трик с полицията там срещу проверяващия наш генерален консул

Генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков иска лични данни на децата. Той посещава "Малко българско училище" (МБУ) в Чикаго и опитва да разговаря с децата (учениците) – а училището е регистрирано и е субект на законите на щата Илинойс. Това е есенцията на писмо от борда на директорите на училището, което е изпратено до куп адресати – външния министър Георг Георгиев, образователния Красимир Вълчев, президента Румен Радев, Министерството на културата, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, всички партии в парламента.

В писмото се твърди, че родителите на учениците били възмутени – но така и няма и намек или предположение защо на Станков му трябват тези данни и какво ще прави с тях.

Още: За пръв път: Една от най-популярните български класики излезе и на български, и на английски език

Лични данни – защо?

Actualno.com научи какво всъщност е направил Станков – проверка на действителния брой деца (ученици) в една от общо три образователни структури, които са под шапката на директорката на МБУ Живка Бубалова-Петрова. Причината той да проверява е държавна субсидия за училището – в качеството си на консул именно Станков отговаря за контрола относно разходването ѝ. Припомняме, че бюджетът на всяко българско училище зависи както от броя на децата в него, така и от броя на паралелките. И двете величини са част от основните компоненти във формулата, с която се определя бюджетът на всяко българско държавно/общинско училище/детска градина (делегиран бюджет).

"Когато дадена организация получава публично финансиране, тя следва да спазва установените правила за прозрачност, отчетност и контрол при разходването на публичен ресурс. Това е стандарт навсякъде по света, който гарантира доверие, равнопоставеност и не може да бъде изключение". Думите не са на Станков, а част от петиция де факто в негова подкрепа. Тя е подписана от над 25 български училища, детски градини, културни и обществени организации в района на Средния Запад. Подписали са я и всички останали 9 български училища в Чикаго. "Без да се споменават конкретни имена, от текста и наши разговори с подписалите се става ясно, че те осъждат поведението и методите на директорката на "Малко българско училище" Живка Бубалова-Петрова и хора от нейното обкръжение през последните месеци" - това пише известното зад Атлантическия океан българско издание BG Voice, което е на Ясен Дараков, дългогодишен кореспондент за САЩ на медии като Нова телевизия и bTV.

Какво показва проверката на генералния ни консул? Бубалова-Петрова всъщност управлява три отделни образователни институции и консулът ни прави проверка на най-малката, "Мечо Пух". От свои източници Actualno.com научи, че е установено, че на място са намерени в пъти по-малко деца, отколкото всъщност е подадено като заявка в МОН. Освен това узнахме и видяхме документи от наши източници в изпълнителната власт, че директорката Живка Бубалова-Петрова надлежно е потвърдила, че е наясно с резултата от проверката – тя е извършена на 16 април, 2025 година.

Още: Българският език е сред топ три най-търсени езици в Департамента по славянски езици на Университета на Илинойс

Какво последва? Actualno.com разполага с полицейски доклад, който е съставен след оплакване на Бубалова-Петрова, направено след проверката, че Станков неправомерно е влязъл на територията на "Мечо Пух". Именно в този доклад изрично е записано, че Бубалова-Петрова е заявила, че "Мечо Пух" получава пари от българската държава и че трябва да дава отчет пред Генералното консулство в Чикаго като официален представител на България. Гледната точка на Станков също е отразена в полицейския доклад – той е заявил, че училището е в процедура по изключване от програмата за осигуряване на пари от българската държава за български образователни институции зад граница. Станков е бил предупреден да не влиза без разрешение в личен имот на Бубалова-Петрова. "Мечо Пух" е именно там – в неин личен имот. Другите две училища, които директорката ръководи, са далеч по-големи, с няколкостотин деца – и след проверката на "Мечо Пух" всъщност се стига до жалбата на директорката и полицейското предупреждение към Станков. BG Voice твърди в цитирания по-горе в текста материал, че синът на директорката е казал пред бургаското издание "Флагман", че майка му си изкарала ограничителна заповед срещу генералния ни консул.

Отделно - МБУ наема адвокатска кантора и тя също предупреждава Станков, че не може да влиза без разрешение в "Мечо Пух" и че ще има последствия, ако го стори. Показателно е, че МБУ е клиент в случая.

Българската държава действа

На 20 ноември, 2025 година, МОН актуализира списъка си с български неделни училища в чужбина. В новия списък МБУ, "Мечо Пух" и "Малката България" - третото училище, ръководено от Бубалова-Петрова - вече липсват! Те са получавали субсидия от 300 000 лева – това пише в своя статия Flagman.

Защо се е стигнало до това - Actualno.com се сдоби с обяснението на МОН и то гласи следното:

Решението за отписване от списъка на трите български неделни училища е резултат от установени от действия накърняващи авторитета на Република България, неспазване законите, нравите и обичаите на САЩ, а също така, поради нередности при организацията на дейността, провеждането на учебния процес и разходването на предоставените бюджетни средства.

Финансирането и контролът за дейността на българските неделни училища в чужбина се осъществяват по реда на Постановление на Министерския съвет № 90/2018 г. чрез споделена компетентност на Министерство на образованието и науката и Министерство на външните работи на Република България. Доколкото представители на МОН не могат да посетят и осъществят пряк контрол върху всички неделни училища по света, ПМС 90/2018г. делегира правомощия по осъществяване на контрол върху дейността на училищата, съответствието на броя на децата и учениците, които участват в образователния процес и съответствието на материалната база върху задграничните представителства на Република България в чужбина (чл. 24). От своята страна, българските неделни училища в чужбина съдействат за утвърждаване на авторитета на българската държава и на българските общности зад граница (чл. 26).

В рамките на проверка на 16 април 2025 г., извършена на основание ПМС № 90/2018 г., беше констатирано съществено разминаване между броя на децата, заявени пред МОН за финансиране (21 деца), и реално присъстващите в учебния процес (9 деца). Всички констатации са описани в съставения Констативен протокол, подписан от училищния ръководител и от извършващите проверката. Към този момент училищното ръководство допуска представители на Генералния консул доброволно и не предявява претенции за незаконно нахлуване в частен имот. Проверката установява факти, които впоследствие са окачествени от компетентните американски власти като нарушение на местното законодателство на щата Илинойс - общият брой деца в помещението надвишава разрешения максимален капацитет от 12 деца, определен от местните власти в щата Илинойс. Тези данни са официално потвърдени от старши инспектор Джордан Каплан от отдела за контрол върху детските заведения. Установено е също така несъответствието на броя на децата, които участват в образователния процес и в допълнителните училищни дейности, с представената информация в Министерството на образованието и науката.

Впоследствие, от страна на ръководството на училището са предприети действия, създаващи пречки пред упражняването на законовия контрол по Постановление № 90/2018г, в т.ч. подаване на неверни сигнали до американски институции, опити за възпрепятстване на проверки за съответствия между заявения и реално обучавания брой деца, и надвишаване на разрешения капацитет на учебните помещения. Хронологията:

19 май 2025 г. – чрез адвокатска кантора на МБУ до Генералното консулство е изпратено заплашително писмо, в което се настоява за предварително искане на разрешение за проверка 14-дни преди нейното осъществяване. Изпълнението на такова искане практически обезсмисля осъществяването на текущ контрол по смисъла на ПМС 90/2018г.

16 юли 2025 г. – подаден е сигнал до Държавния департамент на САЩ срещу представители на ГК Чикаго. След преглед на документите по случая от там установяват противоречия в твърденията и потвърждава, че оплакването е неоснователно. С това си действие ръководството на училището пряко нарушава задължението българските неделни училища в чужбина съдействат за утвърждаване на авторитета на българската държава, като практически се опитва да дискредитира представителите на българската държава пред компетентните органи на приемащата държава.

6 август 2025 г. – подадено е ново оплакване в полицията в Елк Гроув Вилидж, отново с твърдение за "незаконно влизане в частен имот". След проверка полицията категорично приема, че сигналът е неоснователен. Официалният полицейски доклад е приложен към документацията. Това действие по същество цели също дискридитация на действията на служители на ГК-Чикаго, основаващи се на правомощията им по ПМС 90/2018г. и в пряко противоречие със задълженията им по чл. 26 от ПМС.

Всички тези действия са предприети месеци след извършената проверка, което допълнително потвърждава тяхната несъстоятелност и са документирани както в служебната кореспонденция на Генералното консулство в Чикаго, така и в писмени уведомления от американските институции.

В допълнение, констатирани са и практики като смесване на дейността на частна детска градина с дейността на българско неделно училище, както и използването на държавната субсидия по начин, пораждащ напрежение сред българската общност, всичко това води до имиджови рискове за Република България – държавата, която финансира тази програма. Подобни нередности могат да застрашат доверието в цялостната система за подпомагане на българските неделни училища в чужбина. Дерегистрацията на МБУ е основана именно на тези факти и на необходимостта да се гарантира спазването на българското и местното законодателство, както и да се защити авторитетът на българската държава".

Призив

"През последните години наблюдаваме последователни опити българската общност в Чикаго да бъде въвличана в изкуствено създавано напрежение чрез публични обвинения, обидни квалификации и целенасочени атаки срещу Генералното консулство на Република България и неговия ръководител. Тези кампании се разпространяват от отделни лица и организации, които очевидно търсят личен пиар и се стремят да задълбочат разделенията в нашата общност. Това не защитава интереса на общността и не помага на децата и семействата ни. (...) Нашата общност винаги е пазела доброто име на България и интересите на нашите семейства. Затова категорично се разграничаваме от всякакви опити името на българските неделни училища да бъде използвано за лични цели или политически интереси" - други много силни откъси в петицията заради действията на МБУ, с която се призовава да има единство на българската общност в Чикаго.

Още: Проблемите на средното училище отвътре: Разказ на учителката Елена Киселова (ВИДЕО)