Прокуратурата проверява частното училище, замесено в темата "Петрохан"

Комисия е извършила проверка в частното училище "Космос" след трагичния инцидент с ученик от учебното заведение, а документите с резултатите са изпратени на Софийската градска прокуратура. Това съобщи служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Ангел Янчев. Въпросът на Янчев беше свързан с контрола на Министерството на образованието и науката върху дейността на частното средно училище "Космос" ООД, в което е учил 15-годишният Александър Макулев. Момчето беше открито мъртво в кемпер край връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 22-годишния Николай Златков.

Депутатът попита дали министерството възнамерява да анулира удостоверение №372 от 10 юни 2024 г., издадено на частното училище "Космос", или да прекрати дейността му, включително и въз основа на предходното удостоверение от 2022 г.

По думите на министър Игнатов проверката е установила редица пропуски и нарушения. Сред тях са формално разработване и прилагане на документи, липса на училищна документация за организацията на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на данни за отсъствия на ученици, които не са посещавали училище, както и издаване на документи за завършен клас и образователна степен без безспорни доказателства, че те е трябвало да бъдат издадени. Още: Частното училище "Космос" станало ли е съучастник в трагедията "Петрохан": МОН с разкрития за още нарушения

Резултатите от проверката са предоставени на Софийската градска прокуратура, която трябва да прецени дали има законов повод и достатъчно данни за започване на разследване и ангажиране на наказателна отговорност.

По време на изслушването Ангел Янчев посочи, че сградата на училището "Космос" е предоставена на концесия от община Горна Малина за срок от 35 години, считано от 2023 г., срещу наем от около 800 лева месечно. По думите му става дума за общински имот с площ от пет декара и 615 кв. метра разгъната застроена площ, който според решението на общината е предназначен за училището.

"Ако от МОН дерегистрирате училището, те ще загубят концесията. В заповед от 2024 г. на тогавашния министър Галин Цоков на това частно училище "Космос" е предоставено държавно финансиране по тяхно искане, каквото право имат по закон. Сега училището продължава да получава по една дванадесета от държавата месечно, независимо от таксите, които събира", заяви Янчев и призова министерството да дерегистрира учебното заведение. Още: МОН проверява училище "Космос" заради "Петрохан": Ето как приемат проверката там

Министър Игнатов отговори, че от тази сутрин ще бъде разпоредена и проверка в съответното Регионално управление на образованието, на чиято територия се намира училището.

"Преди да пристъпим към законовите действия, към които призовавате, искаме да видим и какво се е случило, защото очевидно правилно сме постъпили, че сме дали случая на прокуратурата. Информацията не може да бъде получена само чрез проверки на МОН. Това, което ме безпокои обаче, е, че ако се дерегистрира училището, естествено ще се спре държавната помощ, която те получават. Училището има и международна регистрация и има право да продължи да работи по нея. Тогава тези ученици няма да учат български език, българска история и българска география. Това е сложният въпрос. Иначе е много лесно да го дерегистрирам. Имам нужда от време, за да вземем правилното решение, и ще обсъждаме въпроса и в комисията", заяви служебният министър на образованието.