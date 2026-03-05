Студентите искат увеличение на стипендиите

Студентите у нас настояват за увеличение на техните стипендии. Това заяви Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети.

Всичко е на трупчета, предвид това, че няма приет бюджет за 2026 г., заяви Ангел Стойков. Той уточни, че стипендията за успех изостава изключително много, като разликата между нейния минимален размер и докторантската стипендия е 10 пъти.

"Около 80 евро е минималният размер, над 800 евро е докторантската стипендия, което за нас е недопустимо", заяви той.

По думите му максималният размер трябва да се вдигне и първата стъпка е да надвишава 150 евро, а минималният – да надхвърли 100 евро. Той приложи аргумента, че 80 или 100 евро на месец не са стимул и мотивация за отличниците.

За семестриалните такси

Няма напрежение около студентските такси, увери Стойков. Ректорските ръководства са се съобразили със законодателството за въвеждане на еврото, посочи той.

"Има университети, които оставиха таксите си сравнително ниски, с повишаване поетапно, което да не бъде такъв удар. На места остават леко повишени таксите, тоест високи за колегите. Трябва да се мисли за по-голяма реформа в закона, за да отпадне тази формула и да се намери друг вариант, в който да бъде изчислявана таксата за платена форма на обучение", допълни Стойков, цитиран от БНР.

В същото време Стойков предупреди, че ако се промени базата на издръжка на студентите, отново ще се стигне до разговор за размера на таксите.

За общежитията

Председателят на Националното представителство на студентските съвети изказа и опасения за замразяването на ремонтите на студентските общежития.

Ангел Стойков изтъкна, че до 10 пъти стига разликата между такса за общежитие и свободен наем, когато студентите са на квартира.