Без вина виновен: Частно училище прекрати договора на своя ученичка, защото родителите не си мълчат

12-годишната дъщеря на Яна Мойсеева, която учи в частното училище "Дорис Тенеди" в София, е прекратен, след като в началото на 2026 г. всички родители получават имейл от ръководството на частното училище, с който им се съобщава, че от септември таксата се вдига с 1000 евро. В затворена вайбър група родителите изразяват възмущението си и обсъждат възможността да изпратят официален документ до училището, чрез който да кажат, че са против подобно сериозно увеличение. Майката разкава за случилото се в профила си във Facebook.

Разказ за случилото се

"Идеята беше тази подписка да стигне до ръководството, само ако е одобрена от всички родители в групата, което обаче не се случи. И темата спря", разказа за Actualno.com майката Яна. Тя уточни, че в началото реакцията на родителите е била изключително остра, тъй като за период от шест години таксите са увеличени с над 86%, а това, според много от тях, не кореспондира с инфлацията и качеството на образователния процес.

Първоначално бащата на отстраненото момиченце изготвя проект на текст, който получава одобрение от около 10 родители. "Впоследствие обаче се разви дискусия, в която част от родителите изразиха мнение, че подобна подписка не би довела нито до замразяване на таксите, нито до реално подобрение на качеството на образование. Поради липсата на пълно единство той прекрати всякакви по-нататъшни действия по инициативата", споделя Мойсеева.

Няколко дни по-късно друг родител от класа все пак решавада довърши подписката и я публикува за виртуално подписване в същата затворена вайбър група. "Едва четирима бяхме подписали и така темата приключи", разказва Яна.

За 29 януари тази година обаче семейството получава мейл, в който ръководството на училището ги информира, че до тях е "стигнала информация" за неговите действия, които според тях уронват авторитета и доброто в училището.

"Позовавайки се на конкретен член, алинея и точка от договора ни, училището едностранно прекрати договора, считано от 3 февруари. Съответният текст от договора предвижда възможност за едностранно прекратяване "при действия от страна на възложителя, които създават напрежение в отношенията между родителите и екипа на училището и рефлектират върху неговия авторитет и добро име", пояснява майката.

Семейството има един работен и учебен ден – петък (30 януари), за да намери ново училище за детето си.

Яна добавя, че иска да знае, как, при положение, че тази информация по никакъв начин не е станал публична, а е била само в затворена група, е уронила името и престижа на училището, каквито са аргументите за прекратяването на договора за обучение на дъщеря ѝ. "В такива групи имаме право да напишем и изразим мнението си. Това са коментари, живеем в демократична държава. Борим се с цензура, а такава ни беше наложена и то в затворена група за комуникация", възмутена е тя.

Семейството на 12-годишното момиче е подало редица жалби пред различни компетентни институциите. Сигнали са подадени до РУО – София, Министерството на образованието, КЗП, ДАЗД и КЗДЛ, омбудсмана и НАП. В снимките по-долу може да се видят някои от отговорите, които семейството получава от институциите във връзка с подадените от тях сигнали.

Не е единичен случай

Оказа се, че не само тяхната дъщеря е отстранена от училището. "На още едно дете от класа договорът е бил прекратен едностранно", сподели тя и добави, че е отстранено дете на човека, който в крайна сметка довършва подписката. Това обаче става няколко дни по-късно, вероятно, за да не бие на очи.

След като споделя за случилото се с дъщеря ѝ в профила си във Facebook, Яна споделя, че с нея са се свързали и други родители, преживели техния кошмар. Оказва се, че през годините договорите и на други деца са били прекратени по същия начин.

"Дадох гласност на тази история в деня, в който договорът с училището изтече. Не го направих преди това, защото се борих, исках и се надявах все пак дъщеря ми да завърши в това училище втория срок на тази учебна година. Но след като не получихме отговор от училището, приехме, че отношенията ни са приключили. И така месец по-късно дадох гласност", сподели тя.

Яна е категорична - не искат мъст, възмездие или отмъщение. "По никакъв начин не се движим от користни цели и не искаме да навредим на едно училище. Нашият апел, като родители, е към всички като нас, които са страдали и ще страдат, имайки отношения с тази фирма. Трудно мога да го нарека вече училище. За мен това е едно търговско дружество, което нарушава всички етични норми на поведение, които трябва да има към учениците си, от които изкарва парите си", категорична е майката.

Тя се надява да бъдат чути и правилно разбрани и да се опитат да предотвратят това страдание на други родители и деца. "Вече втори месец дъщеря ни се чувства изключително неприятно. Тя е безкрайно добро, слънчево, мило дете. Повече от месец тя е свита, не е на себе си, защото се получи – без вина виновна", сподели Яна.