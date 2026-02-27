Популярни личности застават зад каузата за превенция на агресията сред децата

Почти всяко второ дете в България – или 47% – се е сблъсквало с агресия или насилие, показват данни от проучване на УНИЦЕФ. Това означава, че във всяка класна стая има деца, които преживяват страх, срам или изолация. В отговор на тази тревожна тенденция стартира националната кампания „Заедно можем повече“, насочена към превенция на агресията сред децата и изграждане на по-безопасна среда чрез сътрудничество между родители, учители и специалисти.

Основната цел на кампанията е да постави фокус върху превенцията – още преди агресията да се прояви – и да даде на възрастните конкретни инструменти как да реагират, когато възникне конфликт, както и как да помогнат на децата да възстановят отношенията си след него.

Популярни личности, които дават добрия пример и застават зад каузата

Кампанията получава подкрепа от популярни личности, които използват гласа си, за да привлекат внимание към темата и да насърчат открития разговор.

Сред тях са актьорите Диляна Попова, Луиза Григорова-Макариев, Даниел Ангелов, Александър Сано, Димитър Иванов - Капитана, педагог и детски автор Теодора Пападопулова, победителят в "България търси талант" Константин Червенков и неговият ментор Ангел Атанасов, както и психологът Радостина Георгиева.

С участието си те изпращат силно послание: превенцията на насилието е отговорност на цялото общество.

Агресията не започва с удар. Тя започва с неразбрана емоция. Всяко дете има нужда да бъде чуто, преди да започне да крещи чрез поведението си", споделя Радостина Георгиева - психолог.

Фокус върху превенцията, реакцията и възстановяването

Кампанията "Заедно можем повече" се развива в три основни посоки:

Превенция – чрез обучение на възрастните как да разпознават ранните сигнали на напрежение и да изграждат емоционална грамотност у децата.

Реакция – чрез практически насоки как да се действа при възникнал конфликт, без да се задълбочава травмата.

Възстановяване – чрез подкрепа на децата да възстановят доверието, уважението и отношенията с околните.

В рамките на инициативата се предоставят безплатни материали, образователни видеа и информационни статии, достъпни за родители, учители и специалисти, които работят с деца.

Обществена кауза, която цели реална промяна

Организаторите подчертават, че целта на кампанията е не само да информира, но и да обедини обществото около една обща мисия – децата в България да растат в среда на сигурност, уважение и подкрепа.

"Промяната започва от нас – възрастните. Когато действаме заедно, можем да дадем на децата най-важното – чувство за безопасност."

Повече информация за кампанията, както и полезни ресурси са достъпни на официалната страница на кампанията "Заедно можем повече".