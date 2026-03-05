Любопитно:

Дигиталната раница ще бъде подобрена, въпрос на национална сигурност е

05 март 2026, 8:49 часа 43 прочитания 0 коментара
За Министерството на образованието и науката е важно платформата "Дигитална раница" да бъде подобрена, защото е редно информацията, която постъпва към българските ученици, да бъде контролирана. Според служебния министър на образованието Сергей Игнатов това е въпрос на национална сигурност.

Проектът, който управлява и дава достъп на учениците и учителите до образователно съдържание, няма да бъде отменен, а подобрен, допълни Игнатов.

Въпрос на национална сигурност

Няма нищо секретно в дигиталната раница, за да се влиза с толкова сложни кодове, заяви Игнатов в отговор на въпрос на депутата от парламентарната група ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Според Белобрадова въпреки инвестиция от около 30 млн. лева в проекта, платформата е трудна за ползване и е "на ръба на провала".

"Деветдесет процента от българските родители, вместо да ползват дигиталната раница, предпочитат да купят на детето си два комплекта учебници. Единият седи в училище, а другият остава вкъщи", каза тя.

Белобрадова допълни, че около 2 дни са нужни на всеки родител, за да овладее инструментите в дигиталната раница, където намира основно линкове към издателства, всяко от които има собствена отделна процедура по регистрация.

Депутатът изрази притеснение и относно предвидените 126 млн. евро за надграждане на система, която "абсолютно не функционира".

Сергей Игнатов в отговор подчерта, че е важно цялата информация, достигаща до учениците, да минава през Министерството на образованието. "Това е въпрос на национална сигурност и контрол", каза той, като добави, че от следващата седмица ще започне активна работа по проблема.

"Първо, трябва се оправи платформата и да стане достъпна без сложни кодове, раздавани по училищата, а второ, материалите в платформата да бъдат бързо и лесно достъпни", каза министър Игнатов. Той посочи, че в момента около 100 000 ученици влизат в платформата и само 50 000 учители я използват активно, предаде БТА.

Източник: БГНЕС

Министър Игнатов добави, че са заделени средства за информационна кампания, която има за цел да запознае обществото със съществуването на дигиталната раница.

Промяна на учебните програми и повече студенти по медицина

Сергей Игнатов коментира и други казуси в българското образование.

Така например той се ангажира да продължи да води процеса по промяна на учебните програми на учениците и обеща да се отчете за това какво е свършено в края на месец март или в началото на април.

Сергей Игнатов изрази готовност също така да изпълнява сега действащият ред за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища в приоритетните професионални направления и защитените специалности, предаде БНР.

Заради острия кадрови дефицит в здравеопазването той планира да увеличи приема на студенти в медицинските специалности, чието обучение е обвързано с договор с лечебно заведение, от 10 на 20%.

 

 

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Сергей Игнатов МОН образование дигитална раница
