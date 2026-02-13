В напуканото от метрото училище: Учениците учат в столовата, а скоро - и на двора

В столичното 93 СУ "Александър Теодоров – Балан", където още през есента се появиха огромни пукнатини в следствие на строежа на метрото, вече над 2 месеца учениците от 3 и 4 клас провеждат занятията си в столовата.

Пукнатините са по фасадата на едно от крилата на сградата.

Още през есента е станало ясно, че засегнатото крило не може да бъде използвано, заяви Методий Методиев, родител на ученик. Училищното ръководство, твърди родителят, е положило усилия да реорганизира учебния процес и да осигури алтернативни помещения, но част от децата са били преместени в столовата.

Класове се редуват да учат в столовата на ротационен принцип

Доскоро в столовата са учили два от четвъртите класове. Сега, след началото на втория срок, е направена ротация, при която третите класове са заели мястото им, а четвъртокласниците са се върнали в класни стаи.

Има обаче недоволство сред родителите, които се чудят защо се налага подобна мярка и колко време ще продължи тя.

Родителите искат да получат конкретна информация за краткосрочните действия – кои класове ще бъдат включени в ротацията и за какъв период, както и за дългосрочните планове за решаване на проблема. Искат също достъп до документите от извършените огледи и становищата на ангажираните институции.

По думите на директора на училището Евдокия Георгиева малкото крило на сградата е затворено, а в него са се намирали 5 класни стаи. Към момента всички налични помещения в основната сграда са усвоени, а временното обучение в столовата е единственият възможен вариант, предаде бтв.

Георгиева потвърди за ротацията, уточнявайки че от 9 февруари третите класове са преместени в столовата, а четвъртите вече учат в стандартни класни стаи.

Източник: БГНЕС

Решение все още няма, скоро учебният процес ще бъде изнесен в двора на училището

Зам.-кметът на София по образование Десислава Желязкова посочи, че както Столичната община, така и Регионалното управление на образованието следят ситуацията. Тя твърди, че в наложилата се извънредна ситуация обучението в столовата е било най-добрият възможен вариант, за да се гарантира присъствен учебен процес.

През декември излезе конструктивен доклад, според който отварянето на фугата и пукнатините са резултат от комплексни фактори – слаба почва и извършено отводняване, като има и връзка със строителните дейности по метрото.

Общината е измислила друго краткосрочно решение - инсталиране на модулни класни стаи в двора на училището. Те ще представляват сглобяеми конструкции, оборудвани с отопление, климатизация, интерактивни дъски, нови чинове и столове.

По план тези модулни класни стаи бъдат поставени до края на месеца и тогава вече учениците няма да се налага да учат в столовата.

Окончателно решение какво ще се случи с проблемното крило все още не е взето. Има вариант за укрепване и надстрояване с още два етажа. Другата опция е събаряне и изграждане на изцяло нова сграда, която да увеличи капацитета на училището. В момента там учат близо 900 ученици, а желаещите са над 1000.