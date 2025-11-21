При строителството на метрото не е засегната нито една сграда: "Метрополитен" увери

Няма нито една компрометирана сграда в рамките на изградените до момента 52 км метро в София. Това заяви директорът на "Метрополитен" Николай Найденов на брифинг в Столичната община след дискусия на тема "Столичното метро - технологии на изграждане", в който участваха още зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, кметът на район "Слатина" Георги Илиев и кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов.

Припомняме, че в началото на ноември жителите на блок в кв. "Хаджи Димитър" в София се евакуираха заради констатирани пукнатини в сградата. Собственик на апартамент в сградата посочи, че пукнатините съвпадат със започнатото изграждане на третата линия на метрото в близост.

Сигнали за проблеми имаше и от родители на деца от 93 СУ "Александър Теодоров – Балан" в кв. "Гео Милев".

Причината не е в метрото

Найденов увери гражданите, че сградите в близост до изграждащите се участъци на метрото се следят в реално време. "Хората могат да бъдат абсолютно спокойни, че със строителството на метрото няма да бъде нарушена конструкцията на техните жилища", заяви той.

Зам.-кметът Чаушев също подчерта, че метрото се строи на голямо разстояние от жилищните сгради. "Технологиите, които се прилагат при строителството на метрото, не оказват влияние върху сградите, независимо че на част от местата се минава дори под тях", подчерта той и успокои хората, че строителството на метрото не е причина за появата на проблеми в част от сградите.

Той обърна внимание, че сградите, в които в момента има най-големи нарушения на конструкцията, са на разстояние от 50-80 метра от метрото и причината за проблемите не е в строителството на тунелите. "Ангажимент на собствениците на тези сгради е да извикат строителни инженери, които да направят конструктивно обследване и да прегледат причините", каза зам.-кметът. Той поясни, че става въпрос за сгради частна собственост.