"Метрополитен": Пукнатините в столичен блок не са от строителството на метрото

24 септември 2025, 12:58 часа 313 прочитания 0 коментара
"Метрополитен": Пукнатините в столичен блок не са от строителството на метрото

Напълно некоректно да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, че проблеми със сигурността на отделни сгради имат пряка връзка със строителството на метрото. Това се казва в съобщение на страницата във Facebook на "Метрополитен". Припомняме, че жителите на блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" се налага да бъдат евакуирани заради пукнатини в сградата, в селдствие на строителството на метрото.

През месец януари 2024 г. дружеството е възложило геотехническа експертиза на конкретната сграда. Въз основа на извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и предвид значителното разстояние от 95 м. до изграждащия се по това време тунел на метрото, заключенията са следните:

  • при строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство;
  • сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални – такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб.

"За "Метрополитен" водещи принципи са били и остават да бъдат безопасността на гражданите, сигурността на сградите и отговорното отношение към околната среда при всяка фаза от строителството на метрото", категорични са от дружеството.

От там напомнят, че за 27 години са изградени 52 км трасе и 47 метростанции, като са спазени всички изисквания за безопасност на близкоразположените сгради, като най-важни са безопасността на гражданите и сигурността на сградите. "Към момента се изграждат още 9 км. трасе и 10 нови метростанции, като стриктно се съблюдават всички норми за подземно строителство и сигурност на околните сгради", добавят още от Метрополитен.

Виолета Иванова
