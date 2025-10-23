Заради метрото: Страх, че столично училище ще падне

Големи пукнатини по стените, тавана и пода са се образували в 93-о училище в столичния район "Слатина". За това сигнализираха родители на ученици. Притесненията им са, че сградата може да е компрометирана, а причината за това - строителството на метрото, което минава под нея. По думите им пукнатините са от месец март и се увеличават.

Компрометирана ли е сградата?

"Разбрах за проблема от директорката. Тя информира всички родители за това какво е предприела. Натъкнах се на паспорт на сградата, който е изготвен с възложител Столична община от 2014 г. В него пише, че състоянието на училището не отговаря на изискванията за безопасна експлоатация, хигиена и здравословна среда", обясни в ефира на Нова телевизия притеснена майка на един от учениците.

Кметът на район "Слатина" Георги Илиев заяви, че постоянно се правят огледи на сградата. "До края на месеца трябва да излезе конструктивното изследване, за да видим какви мерки ще се вземат. Последният оглед е бил в петък със специалист. Те казаха че сградата не представлява непосредствена опасност, но отварянето на фугата е обезпокоително", поясни той.

Директорката на училището Евдокия Гергова обясни, че още от 2017 г. е започнало да се отцепва централното стълбище, което е било обезопасено. "Беше направен ремонт на основите на сградата. За тази дилатационна фуга нямам информация да е предприето нещо. Има назначена комисия, която проследява и измерва колко е станала широка пукнатината. На 17 октомври имаше екип на Столична община, които дойдоха на оглед. Те ни препоръчаха да блокираме на 3-ия етаж заради вибрациите, които се получават при преминаване. Ние сме го отцепили, достъп има през задното стълбище и учебният процес не е нарушен", каза директорът.

От "Метрополитен" също излязоха с позиция относно казуса. Оттам заявяват, че на всички сгради в района на строежа на метрото, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията.