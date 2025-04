1-2-3-4 часа: Песков коментира срещата на Путин с Уиткоф (ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф ще се срещне с Владимир Путин и на срещата ще бъде обсъдена руско-украинската война. На въпрос колко се очаква да продължи тази среща той отговори: "Час, два, три, четири... Толкова колкото е нужно на президента". Той обаче побърза да уточни, че от тези преговори не трябва да се очаква "нищо съдбоносно".

Междувременно Уиткоф се срещна с началника на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев в "Гранд хотел Европа" в Санкт Петербург.

В 13:08 часа московско (и българско) време журналисти, събрали се пред входа на хотела в центъра на града, видяха как Дмитриев и Уиткоф напускат сградата и си тръгват. Дмитриев придружи Уиткоф до автомобила му.

Trump’s Special Envoy Steve Witkoff arrived in St. Petersburg on Friday where he met with Putin’s envoy, Kirill Dmitriev. He is expected to have a third meeting with Vladimir Putin, who is also in Russia’s second city, later on Friday.



