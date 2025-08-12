Пак мина тънко: Додик няма да лежи в затвора

Съдът в Босна и Херцеговина е приел предложението на защитата на бившия сръбски лидер Милорад Додик за замяна на наложеното наказание лишаване от свобода с глоба, съобщи македонската медия "Вечер", позовавайки се на портала порталът Avaz. Първоначално присъдата му беше една година затвор и шестгодишна забрана за политическа дейност по обвинения в „неуважение към решенията“ на Кристиан Шмит.

Заради присъдата си - на Додик беше отнет и президентския мандат, въпреки че той обяви, че ще свика референдум дали да запази поста си.

Присъдата на Додик

Додик, който е изключително близък с руския диктатор Владимир Путин и е редовен гост в Кремъл, беше признат за виновен в подписването на указ за обнародване на закон, който върховният представител Кристиан Шмит преди това беше отменил.

С тези закони законодателните органи в Република Сръбска се опитаха да предотвратят прилагането на решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина и върховния представител на територията на съставната част.

Шмит е немски политик и член на Християнсоциалния съюз, който от август 2021 г. е върховен представител за Босна и Херцеговина. Вторият обвиняем по делото Милош Лукич, изпълняващ длъжността директор на Държавния вестник на Република Сръбска, който публикува оспорваните закони, беше оправдан на първа инстанция. ОЩЕ: Президентският мандат на Милорад Додик е отнет