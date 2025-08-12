Френски дипломати: Време е Франция да поеме инициативата в Близкия изток

"Докато Израел засилва стремежа си да унищожи един народ безнаказано и ускорява колонизацията на Западния бряг, за да възпрепятства всяка възможност за палестинска държава, ние не можем да останем зрители. Решението на президента на републиката да признае палестинската държава на следващото Общо събрание на ООН през септември е следователно напълно навременно" - този призив отправят в статия на Le Monde група дипломати. Те искат връщане на защитата на международното право по емблематични въпроси в Близкия изток, подчертавайки, че сдържаността на Франция „може да е довела до омаловажаване на сериозни факти“.

Според тях изявлението на Макрон за палестинска държава е недостатъчно.

Решаващата роля на Франция

Заключителната декларация от конференцията, съпредседателствана от Франция и Саудитска Арабия в края на юли в ООН, предвижда постепенно и условно признаване на палестинската държава, въпреки че е налице спешна необходимост от действия. Макар че за жизнеспособна държава са необходими ангажименти, незабавното и едностранно признаване все пак остава акт на политическа вяра, предвид отказа на Израел от това право, отчитат дипломатите.

Според тях е време Франция да поеме отново инициативата по този въпрос – десет години след като Швеция е признала Държавата Палестина и една година след Испания, Ирландия, Словения и Норвегия.

"Уважението към международното право, някогашният ни дипломатически компас, заплашва да се разпадне под въздействието на скептицизма или враждебността от страна на различни международни участници, както и на приоритета, отдаван на интересите и съюзите. Нашата легалистична позиция по отношение на Ирак през 2003 г. е отразена в Украйна, но липсва в Близкия изток, където сме обвинявани в прилагане на „двойни стандарти", смятат още дипломатите.