Проблем с тока спря ферибот в Егейско море

Електрическа повреда на борда на ферибота „Йонис“ е оставила кораба временно без надзор в Егейско море, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на бреговата охрана. Управляван от Triton Ferries, корабът Ionis е превозвал 183 пътници и 25 души екипаж между Кеа и Макронисос, когато всички двигатели му с изключение на един са отказали. Властите заявиха, че щетите са „частично поправени“.

Фериботът, обслужващ маршрута Кеа-Лаврио, се движи с много ниска скорост към пристанището на Лаврио, според данни на MarineTraffic към 16:00 часа.

При ветрове със сила 6-7 по скалата в района - два кораба на бреговата охрана, един влекач и три преминаващи кораба са наблизо, за да окажат помощ, ако е необходимо, съобщи още гръцкото издание.

Подобен случай имаше на Пирея

Припомняме, че преди дни хиляди пътници бяха блокирани на пристанището в Пирея след като фериботите останаха акостирани поради бурни ветрове, засягащи голяма част от Гърция.

Бреговата охрана наложи забрана за плаване от пристанищата Пирея, Лаврио, Рафина и фериботната линия Агия Марина – Неа Стира, която свързва Атика с остров Евия. Според метеорологичните власти се очаква поривите на вятъра да достигнат до 88 км/ч., пише гръцкото издание Keep Talking Greece. ОЩЕ: Фериботите в Гърция са спрени, хиляди пътници са блокирани