Тронът ще е празен: 15 август е най-подходящият ден за военен преврат в Русия

15 август е най-подходящият ден за военен преврат в Русия. Защото ще се съберат накуп едновременно няколко фактора - празният трон (заради срещата на Путин с Тръмп в Аляска), отсъствие на ключови фигури от Москва, трудната ситуация на фронта, приближаващ се колапс на икономиката и натрупаната умора от войната. Идеално време да се осъществи преврат, пише Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, известен под псевдонима mi3ch, който се нарежда сред 10-те най-популярни блогъри в Рунет. В профила си във Facebook той предлага няколко сценария, как може да се случи такъв един преврат, нека ги видим:

Сценарий 1

"Генерал Х от Генералния щаб вижда, че войната е стигнала до задънена улица, поглъщайки най-добрите кадрови части и икономиката, но Путин, откъснат от реалността, изисква невъзможното. А на хоризонта се задават нови войни - балтийските страни, Азербайджан, Казахстан. Целта на генерал Х не е "демокрация", а спасяване на остатъците от професионалната армия и държавата от окончателен колапс."

Сценарий 2

"Генерал Y от ФСБ вижда как безкрайната война и изолация разрушават системата за "управлявана стабилност", която той е създал. Неговият клан губи активи и влияние, снабдяването с храна бързо се свива, а към върха се изкачват "новите варвари" - луди идеолози и полеви командири. Целта му е да запази собствената си власт и активите на елита, като отстрани полуделия национален лидер."

Сценарий 3

"Индустриалецът Z от военно-промишления комплекс вижда как неговата корпорация, вместо да произвежда високотехнологични оръжия за износ, е принудена да бълва остаряло оборудване на три смени, за да компенсира чудовищните загуби. Санкциите убиват проектите му, а парите от бюджета се крадат. Украинските дронове непрекъснато удрят военните заводи, железопътните линии и нефтопреработвателните заводи. Цели сектори на икономиката са станали нерентабилни, а самолетите се разглобяват за резервни части. Целта му е да запази военно-промишления комплекс като бизнес империя и да си върне достъпа до глобални технологии и пазари."

Никой няма да излезе да защити Путин

Според руския блогър няма да е особено трудно един такъв заговор и съответно преврат да успее, предвид факта, че бунтът на Евгений Пригожин "убедително доказа, че никой няма да излезе да защити Путин". Защо? И Дмитрий Чернишев изрежда:

1. Армията е изтощена от войната и постоянните чистки, озлобена от некомпетентното командване и огромните загуби. Войниците и младшите офицери ще подкрепят всеки, който обещае да сложи край на касапницата и да ги върне у дома. Генералите са наясно, че ще бъдат направени изкупителни жертви за това, че руските танкове са могли да стигнат до Киев за няколко часа, но не сполучиха.

2. Елитите са уморени от санкции, загуба на активи и статут на "парии". Те с радост ще одобрят всеки сценарий, който ще им позволи да летят отново до Ница и да държат парите си в Цюрих.

3. Силите за сигурност са наясно накъде отива всичко това и не искат да бъдат посочени за виновни.

4. Народът е апатичен, депресиран и зает да оцелява. Той ще приеме всяко правителство, което се показва по телевизията, особено ако обещава мир и стабилност.

План в няколко лесни стъпки

1. Веднага щом самолетът на Путин напусне руското въздушно пространство, генерал Х задейства верните му части на Въздушно-десантните войски и Специалните сили, за да превземат ключови точки в Москва: Останкино, сградата на администрацията на президента, правителството и "Лубянка".

2. Генерал Y блокира комуникациите и изолира лоялните на Путин лидери на ФСБ, ФСО и Росгвардия.

3. Докато самолетът на Путин каца в Аляска, всички телевизионни канали излъчват обръщение: "Във връзка с предателството на националните интереси и невъзможността на президента да продължи да управлява страната, цялата власт се прехвърля на Комитета за спасение на Отечеството...". В същото време по тайни канали се изпраща сигнал на Запада: "Готови сме за незабавно прекратяване на огъня и преговори при реалистични условия. Нашето условие е признаване на нашата легитимност." И Запада то признава с радост.

А има и други варианти

Всъщност руският блогър завършва поста си, отбелязвайки, че има и други варианти, извън вече посочените. Например:

Самолетът на Путин може въобще да не стигне до Аляска, причини могат да се анмерят - украински дронове, гранити на борда, изтребителят, който го ескортира, може изведнъж да си изпусне нервите и т.н., и т.н. В крайна сметка остава и вариантът просто да се симулират някакви технически проблеми и самолетът да се приземи на отдалечено военно летище, където всичко вече ще е подготвено.