След въпрос за Тръмп и Путин говорителката на Белия дом загуби самообладание и обиди репортер (ВИДЕО)

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит за кратко загуби самообладание, когато репортер на "Ню Йорк Таймс" я попита за телефонния разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин. Репортерът Шон Маккрийш поиска да знае защо Тръмп реши да прекъсне разговора с европейските лидери и да говори насаме с Путин вместо да разговаря пред тях. В крайна сметка нали всички се бяха събрали да водят разговори за прекратяване на войната в Украйна, обоснова се той.

Ако целта е била да се постигне съгласието на всички, то защо тогава Тръмп не разговаря с Путин докато останалите лидери бяха в залата? Тръмп заяви, че това щяло да бъде "неуважително". Но защо да е неуважително, зададе съвсем резонен въпрос репортерът.

"Ню Йорк Таймс" сподели видео, на което се вижда как Левит е затруднена от въпроса и вместо да отговори конкретно избира да обиди репортера на вестника.

"С цялото ми уважение, само репортер на "Ню Йорк Таймс" би задал този въпрос, Шон", каза Левит. След което продължи без всъщност да отговори на въпроса: "Президентът се срещна с всички тези европейски лидери в Белия дом в рамките на 48 часа след срещата си с президента Путин на американска земя. Всъщност докладът, който беше предоставен на тези европейски лидери след срещата му с президента Путин, беше толкова значителен напредък, че всички те бяха в самолет в рамките на 48 часа и летяха за Съединените американски щати."

Още: Тръмп връчи на Зеленски ключове от Белия дом

След това Левит започна да цитира различните лидери, включително президента Володимир Зеленски, който е казал, че това е бил "много добър разговор, наистина добър разговор". Отново няма отговор на въпроса на репортера.