Вместо за пътна безопасност: МВР харчи парите от глоби за още автомобили

575 патрулки, 405 високопроходими 4х4 автомобила и 285 мотоциклета ще бъдат закупени от МВР за дирекциите в София и страната. Обществената поръчка е публикувана в Портала за обществени поръчки и е с прогнозна стойност 126 514 133 лв. без ДДС. Средствата идват от фонда за пътна безопасност, който се пълни от събраните глоби на шофьорите.

От години експерти от неправителствения сектор предупреждават, че вместо за реални мерки за обезопасяване на пътищата – мантинели, знаци, маркировка – средствата от фонда се харчат основно за техника на пътната полиция. Така, вместо в по-безопасна среда за движение, парите отиват в „капаните“ за шофьори, които носят нови глоби. Още: Вместо в подобряване на средата, Фондът за пътна безопасност инвестира в допълнителни "капани" за шофьорите

За 575 оборудвани патрулки МВР планира разход от 60 125 833 лв. без ДДС, или близо 105 хил. лв. на автомобил. Подадени са три оферти:

„Мото Пфое“ ЕООД – вносител на Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Компанията вече доставя 160 Defender за Гранична полиция.

„Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД – доставчик на пожарна и полицейска техника, който миналата година осигури 200 патрулки VW Golf за пътна полиция.

„Бохемия Екипауто“ ООД – обслужва Skoda и е свързано с изпълнението на поръчката за 277 джипа Skoda Kodiaq за пътна полиция.

Автомобилите

МВР предвижда доставките да са на шест транша по минимум 90 автомобила, като крайният срок е до 500 дни след 3 ноември 2025 г.

За 405 джипа с висока проходимост вътрешното министерство е заделило 54 499 500 лв. без ДДС, което прави по 134 567 лв. на автомобил. Оферти са подали „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ и „Бохемия Екипауто“. Колите трябва да пристигнат на шест етапа по 65 автомобила, като първият е до 180 дни след подписването на договора, а крайният срок – 450 дни. Още: Парите, колите и имотите на най-големите началници в МВР: Скромна 2024 година

Отделно се планира покупката на 205 универсални и 80 спортно-шосейни мотоциклета за общо 11 888 800 лв., или средно по 41 715 лв. Единствен кандидат е „Ауто Бавария“ ООД, която вече доставя мотори BMW за СДВР.

Според проектодоговорите, подписването с избраните доставчици се очаква през есента, макар да няма фиксиран срок. Още: Покрай драмата с колите за МВР: Рекордни разходи от Фонда за пътна безопасност

Фондът за пътна безопасност съществува от 2011 г. и до края на миналата година в него са постъпили общо 590 млн. лв. Всяка година влизат по над 100 млн. лв., но голяма част от средствата остават неизползвани за пътна инфраструктура. В последните години МВР насочи основните разходи именно към закупуване на автомобили и техника.