Защо Зеленски облече сако за срещата с Тръмп? Говори дизайнерът на украинския президент

Когато украинският дизайнер Виктор Анисимов показва на Володимир Зеленски миналия петък новия черен костюм, той включва един малък детайл. С цепката на гърба облеклото повече напомня за цивилен костюм в сравнение с военните дрехи, към които президентът на Украйна показва предпочитание по време на войната в родината му, пише Ройтерс. "Това са нашите надежди за мир", каза Анисимов пред Ройтерс относно промяната. "Мислим, че ако добавим нещо едва забележимо към този образ, нещо от цивилните дрехи към униформата му, то ще бъде като талисман за късмет", допълва 61-годишният дизайнер.

Снимка: Getty Images

В понеделник този "талисман" зададе топлия тон за срещата в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп. Мигове след пристигането на Зеленски, Тръмп му прави комплимент за костюма. Тъмното облекло във военен стил на Зеленски беше едно от нещата, срещу които Тръмп възрази по време на катастрофалната среща в Овалния кабинет през февруари, когато украинският лидер беше смъмрен публично.

Анисимов от северния регион Чернигов разказа, че е гледал видеа от тази среща и е усетил нападките. Дизайнерът допълва, че ги е възприел като насочени не само към Зеленски, но и към украинските граждани. "Имаше леко чувство на отчаяние, защото те не разбират как дишаме, как живеем", каза той.

Снимка: Getty Images

Репортер от Белия дом, който през февруари попита Зеленски защо не носи костюм, също похвали украинския президент за облеклото му в понеделник с думите: "Изглеждате страхотно в този костюм". А Зеленски не се сдържа и интелигентно го "захапа", че е облякъл друго, а журналистът е със същия костюм като миналия път.

"Когато спечелим, няма да има значение чий е костюмът"

Анисимов сподели, че този път не се е интересувал от критики или похвали, а само е искал да се увери, че президентът на Украйна изглежда достойно. "Хвалят, мъмрят. Ако спечелим, а ние ще спечелим, тогава няма да има значение чий е бил костюмът", каза той.

Снимка: Getty Images

Зеленски носи облекла във военен стил - често ризи без яки и тежки ботуши, за да покаже солидарност с украинските войски след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. "В този момент, вътрешно, всички ние се променихме, всичко се промени, животът се промени. Беше точка, от която нямаше връщане назад", каза Зеленски в интервю за украинска медия година по-късно.

Черният костюм, който той носи в понеделник в САЩ, първоначално е представен заедно с идентичен вариант в тъмносин цвят като идея за облекло за Деня на независимостта на Украйна на 24 август.

Снимка: Getty Images

Докато екипът обсъжда дали да има цепка на гърба, Анисимов взема костюма обратно за корекции в петък. Още преди да успее да направи промени по ръкавите, получава телефонно обаждане в събота със спешно искане от президентската администрация - Зеленски се нуждае от костюма за пътуването си до САЩ.

Дизайнерските трансформации на Зеленски

Това не е първият път, когато Виктор Анисимов е натоварен със задачата да промени стила на президента. В началото на века тогавашният комедиен актьор Зеленски и неговият екип "Квартал 95" се опитват да затвърдят идентичността си на украинската сцена след първоначалния си пробив в комедийни конкурси.

Снимка: Getty Images

Процесът e постепенен - черните тениски отстъпват място на бели ризи с вратовръзки, които впоследствие се трансформират в костюми, носени от екипа по време на участия. Анисимов споделя, че не е получавал вест от Зеленски над пет години, когато общ познат от предишната "трансформация" се свързва с него през януари. Тогава се заражда идеята за създаването на капсулна колекция за президента.

Дизайнерът допълва, че е използвал военната униформа като вдъхновение, за да осигури гъвкавост на всички елементи в колекцията. "Не мога да кажа, че сме ушили костюм специално за срещата на върха на НАТО или за важен разговор с Тръмп и европейски лидери. Костюмът си е просто костюм", казва Виктор Анисимов, добавяйки, че Зеленски има около пет подобни сака, с малки различия.

Украинският президент носи дизайни на Анисимов на погребението на папа Франциск през април и на срещата на върха на НАТО през юни, като и двете събития допринасят за затоплянето на отношенията между САЩ и Украйна след публичния разрив през февруари, пише БТА.