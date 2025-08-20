Човек от ГЕРБ бие по богатство другите ни евродепутати, двама от "Възраждане" държат десетки хиляди в евро

Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП е българският евродепутат с най-завидно финансово състояние, става ясно от имуществената му декларация за 2024 г., подадена до Комисията за противодействие на корупцията (КПК). По традиция, КПК публикува през август подадените от длъжностните лица документи, с които те трябва да декларират всичко нужно за изминалата календарна година. Емил Радев е отчел, че разполага със сметка в евро, чиято левова равностойност е 1 286 616 лв.

Освен това евродепутатът има още няколко банкови сметки, с които общото му богатство се оценява на около 1,32 млн. лв. Произходът на средствата е отбелязан като заплата. Той е декларирал 248 хил. лв. годишна заплата, което прави по над 20 хиляди лева бруто на месец.

През 2024 г. Радев си е купил автомобил "Астън Мартин" за 168 хиляди лева, се вижда в декларацията.

Снимка: Емил Радев, БГНЕС

Ева Майдел и Андрей Ковачев от ГЕРБ го следват

Ева Майдел от ГЕРБ/ЕНП, която беше докладчик в Европарламента за приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., е на второ място в своеобразната класация на българските евродепутати. Тя има общо 820 хиляди лева в двете си сметки (и двете са еврови). Произходът на средствата в едната сметка е заплата и спестявания, като другата е отчетена като служебна. Взема по 16,6 хил. лв. на месец от заплата, става ясно от декларацията ѝ.

Снимка: Ева Майдел, Европейски парламент

Следва Андрей Ковачев - също от ГЕРБ/ЕНП. Той има три банкови сметки - две в евро и една в щатски долари, като общата левова равностойност на сумите в тях е над 750 хил. лв. Отчита и още 3500 лева налични парични средства. Всички пари са от заплата. През 2024 г. си е купил "Мерцедес" за почти 155 000 лева - пари от заплата. На месец той взема по 20,5 хил. лв. бруто.

Снимка: Андрей Ковачев, БГНЕС

Евродепутати от "Възраждане" държат хиляди евро, но не и Волгин

Петър Волгин от "Възраждане"/"Европа на суверенните нации" разполага с близо 135 хиляди лева в банковата си сметка. Той е декларирал, че взема над 9600 лв. заплата на месец. Близо 5000 лева е взел за 2024 г. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, както и още 7400 лева от наем/възмездно предоставяне на права или имущество.

Рада Лайкова от "Възраждане", която опита да саботира гласуването в Европарламента за приемането на България в еврозоната по-рано през лятото, декларира две сметки в чужбина - и двете в евро. Тя няма банкова сметка у нас. Финансовото ѝ състояние е 62 230 евро, което се равнява на около 121 700 лв. - пари от заплата. Лайкова също взема над 9600 лв. на месец от заплата.

Снимка: Рада Лайкова, Европейски парламент

Другият представител на проруската партия в Европейския парламент - Станислав Стоянов - също декларира сметка в евро. В нея има 66 907 евро. В другата си сметка евродепутатът държи 31 000 лева - всички тези суми са пари от заплата. Като налични парични средства Стоянов е посочил, че притежава 21 000 лева, пак от заплата. Месечното му възнаграждение е около 12 500 лева. По чл. 11 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание той има и отделен доход в размер на 26 243 лв. за 2024 г.

Други евродепутати

От декларацията на Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) става ясно, че той разполага с 50 000 евро в сметката си. Съпругата му има 60 000 лева в сметка у нас. Кънев плаща ипотечен кредит за 44 000 лева. Вложил е 10 000 евро в инвестиционни/пенсионни фондове, в т.ч. и криптовалути. На месец взема по около 22 хиляди лева от заплата. Миналата година е взел над 12 000 лева от наем/друго възмездно предоставяне на права или имущество. Ползва на лизинг кемпер и джип - цената на договорите е съответно 107 000 лева и 48 000 лева.

Снимка: Радан Кънев, Actualno.com

Андрей Новаков от ГЕРБ/EНП си е купил апартамент в София с площ 95 кв. м. през 2024 г. Платил е 314 900 лева от трудови доходи, посочени и в предишни декларации. Също така ползва два апартамента под наем - в София и Брюксел, съответно с площ 130 и 50 кв. м. Купил си е "Опел" за 3000 лева. В банковите си сметки е натрупал около 18 000 евро от заплата и спестявания. Има лизингово задължение за придобиване на МПС - за 153 хил. лв., с 5% лихва, както и кредитна карта с лимит от 6000 евро. Вложил е 145 000 евро от заплата и спестявания в инвестиционни/пенсионни фондове, в т.ч. и криптовалути. Заплатата му е 16 000 лева на месец бруто. За 2024 г. отчита и доходи в размер на близо 25 000 лева от лихви от инвестиционен фонд.

Елена Йончева, която е независим евродепутат и вече премина от БСП в лагера на "ДПС-Ново начало" на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски, е декларирала около 6500 евро в сметките си - пари от заплата. Тя плаща три потребителски кредита за близо 45 000 лева обща стойност, както и договор за лизинг към BMW - 8864 евро, с 3,99% лихва. Взема над 20 000 лева заплата на месец, става ясно от декларацията ѝ. От наеми или друго възмездно предоставяне е прибрала 23 593 лева за 2024 г., отчита и доходи от 32 540 лева, с които прави корекция за 2022 година.

Снимка: Елена Йончева, БГНЕС

Илхан Кючюк от ДПС/"Обнови Европа" (от крилото на Ахмед Доган), който е председател на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент, има 65 265 евро в сметката си - пари от заплата. Те се равняват на 127 647 лева. Съпругата му има около 74 хиляди лева в двете си сметки, също заделени от заплати. Кючюк и съпругата му Юзлем плащат ипотечни кредити с лихви от 2% - съответно за 272 482 лева и 483 427 лева. Самият Илхан Кючюк не е декларирал трудовите си доходи за миналата година, фигурират само тези на съпругата му - 97 037 лева за 2024 г., т.е. по 8086 лева бруто на месец.

Кристиан Вигенин от БСП/"Прогресивен алианс на социалистите и демократите" има 21 404 евро в едната от банковите си сметки, а в другата - 2000 лева. И двете са регистрирани у нас. Съпругата му има 10 000 евро в българска сметка. Тя е декларирала над 700 000 лева вземания по договор за заем. Иначе Вигенин има задължения на стойност 9823 лева по договор за заем към банка - с лихва 5,18%. Отчел е, че взема по 14 400 лева заплата на месец. Декларирал е командировъчни от Европарламента в размер на 51 хил. лв. за 2024 г.

Снимка: Кристиан Вигенин, Actualno.com

Христо Петров - Ицо Хазарта от ПП-ДБ/"Обнови Европа" е декларирал, че има 98 хиляди лева от спестявания. Той има 50% дружествен дял в "ЪПСУРТ" ООД. На месец взема 3961 лева бруто, сочи вписаното като цифра в официалния документ. От друга стопанска дейност през изминалата година е взел 62 540 лева.

От българските евродепутати само Никола Минчев от ПП-ДБ/"Обнови Европа" не е подал декларация.

